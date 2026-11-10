친청 이성윤 "당 신천지 조사, 김민석 의혹제기 후 알리바이용 의심"

▲ 더불어민주당 이성윤 최고위원이 지난 11월 4일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다.

더불어민주당 친청(친정청래)계인 이성윤 최고위원은 오늘(10일)도 8·17 전당대회 때 '반명·분열주의·신천지 비밀 연합' 의혹을 제기한 김민석 대표에 대한 공세를 이어갔습니다.이 최고위원은 이날 당 사무총장실에서 신천지 집단 입당' 의혹에 대한 당 조사 결과를 열람한 뒤 기자들과 만나 "반명·분열주의·신천지 비밀 연합이라고 볼 수 있는 자료가 전혀 없다"고 말했습니다.그는 "검사로서 30년간 조사·수사만 했던 사람으로 봤을 때 이 결과를 과연 믿을 수 있나 싶었다"며 "신천지 명부를 어디서 가지고 왔는지, 그리고 명부에 비춰 권리당원과 일반당원이 몇 명씩 있었을 것이라는 추론도 맞지 않는다"고 말했습니다.이어 "의혹을 제기했을 때는 자료가 없었는데 그 후에 이런 자료를 만들어서 법리적으로 알리바이를 구성하려 한 것이 아닌가라고 생각이 들 정도"라며 "자료에 기재된 증언이나 통화 내역을 봐도 추론에 불과하고 신빙성 있는 자료는 없었다"고 비판했습니다.그러면서 김 대표를 향해 "이게 결과적으로 성공한 정치공작이라고 본다면 당연히 사과해야 한다"며 "자신이 무엇을 잘못했는지 구체적으로 말하고 피해자들에게 직접 사과한 뒤 재발 방지 약속까지 해야 진정한 사과다"고 강조했습니다.그는 전날 최고위원회의에서도 "1995년 전두환 내란 사건을 수사한 당시 서울지검 공안1부장은 성공한 쿠데타를 처벌할 수 없다는 궤변으로 면죄부를 줬다"고 발언한 바 있습니다.이날도 김 대표를 겨냥해 "당내 선거에서 이런 프레임으로 선거를 치르고 당선된 후에 아니었다고 말 한마디 하면 끝나는 문제가 아니다"라며 "이런 문제가 다신 일어나지 않도록 하기 위해서라도 진실을 규명하고 제대로 된 책임을 져야 하는 것 아니겠냐"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)