제64주년 소방의 날 기념식…"일상 지키는 것이 존재 이유"

▲ 이재명 대통령이 9일 세종특별자치시에서 열린 제64주년 소방의 날 기념식에 참석해 순국선열과 근무 중 순직한 소방관들을 위한 묵념을 하고 있다.

소방청은 오늘(9일) 오전 11시 9분 세종예술의전당에서 '제64주년 소방의 날' 기념식을 개최했다고 밝혔습니다.오늘 기념식 주제는 '목숨을 살리고 세상을 지키는 작은 신 대한민국 소방'이었습니다.슬로건에는 재난 현장에서 순직한 고 성치인 소방령·박승원 소방경·노태영 소방교의 생전 필적을 재구성한 캘리그래피가 활용됐습니다.기념식은 국민의례, 주제 영상 상영, 유공자 포상, 기념사, 감사 영상 편지 상영, 현장 안전 실천 선언, 축하공연 순으로 진행됐습니다.정부 포상은 김재홍 소방청 소방감, 김은현 안동소방서 남성의용소방대장, 장진식 안성소방서 소방정, 여수소방서가 수상했으며, 감사 영상 편지에서는 소방대원 도움으로 긴급 이송돼 무사히 세쌍둥이를 출산한 김맑은 씨 사례가 소개됐습니다.소방청 순직 소방공무원 추모 공간에서는 '2026년 순직 소방공무원 추모명패 헌정식'도 열렸습니다.헌정식에 참여한 윤호중 행정안전부 장관과 최용철 소방청장을 비롯한 소방청 간부와 직원은 지난달 17일 부천 공장 화재로 순직한 고(故) 김진석 소방위의 희생과 헌신을 기렸습니다.김 소방위 추모 명패 위에는 김병종 작가의 '생명의 노래' 연작 가운데 대표작인 '화홍'을 모티브로 만들어진 붉은 꽃 모양의 금속 상징물이 부착됐습니다.이로써 추모 공간에 안치된 순직 소방공무원과 의용소방대원 명패는 총 275위가 됐습니다.윤호중 장관은 "올해 우리 곁을 떠난 네 분을 비롯해 이곳에 모셔진 275분의 희생을 결코 잊지 않겠다"며 "순직 소방공무원에 대한 합당한 예우와 유가족 지원에 최선을 다하고 안타까운 희생이 반복되지 않도록 더욱 힘쓰겠다"고 말했습니다.최용철 청장은 국민을 지키다 순직한 소방공무원들의 숭고한 희생을 기리고 유가족에게 깊은 위로의 뜻을 전하며 "국민의 평범한 일상을 지켜내는 것이 소방이 존재하는 가장 분명한 이유"라고 강조했습니다.(사진=연합뉴스)