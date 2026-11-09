"한강 투신자, AI로 감지·드론 구조"…서울시 창의발표회 대상

▲ 오세훈 서울시장이 9일 서울시청 다목적홀에서 열린 2026 창의발표회에서 참석자들과 기념촬영을 하고 있다.

인공지능(AI)으로 한강 투신자를 감지하고 드론을 출동시켜 구조하는 방안이 서울시 창의발표회에서 대상을 차지했습니다.서울시는 오늘(9일) 오전 시청 다목적홀에서 민선 9기 첫 창의발표회를 열고 직원들이 제안한 정책 아이디어 8건을 공개했습니다.창의발표회는 시 직원들이 시민의 입장에서 발굴한 창의행정 우수사례를 공유하는 행사로 2023년 도입됐습니다.이번 발표회는 '24시간 활력 경제'와 'AI·빅데이터 행정혁신'을 주제로 진행됐습니다.5∼8월 서울시와 자치구, 투자 출연기관 직원들을 대상으로 공모해 접수한 699건 가운데 내부·전문가 심사를 거쳐 선정한 제안들입니다.발표회에는 오세훈 시장과 전문가, 시민 등 300여 명이 참석했고 전문가와 시민, 직원 등 100여 명으로 구성된 현장 평가단이 창의성과 정책 활용성 등을 평가해 우수 제안을 선정했습니다.야간경제 분야에서는 편의점을 외국인 관광객을 위한 야간 관광 정보 안내소로 활용하는 방안과 은평구 한옥마을에 일과 휴식을 함께 즐기는 워케이션 공간을 조성하는 방안이 제시됐습니다.노들 글로벌 예술섬과 한강버스를 골목상권까지 연결해 수변 야간경제를 활성화하는 구상과 횡단보도 바닥 신호등을 대체할 신호 연동형 조명 설치도 발표됐습니다.AI·빅데이터 분야에서는 한강 수난사고 발생 시 AI가 입수 소리를 감지하고 드론을 출동시켜 구조하는 서비스가 눈길을 끌었습니다.기존 누수음 데이터를 활용해 상수도 누수를 찾아내는 기술과 체납·사회보장·건강보험 정보를 분석해 복지 위기가구를 발굴하는 방안, AI로 공공·민간 복지자원을 수요자에게 연결하는 시스템도 제안됐습니다.이날 대상은 미래한강본부가 구상한 AI 수난사고 구조 서비스 '풍덩'에 돌아갔습니다.최우수상은 미래공간기획관의 '노들섬에서 골목까지, 서울의 밤을 잇다'가 받았습니다.서울시는 발표된 아이디어 가운데 정책 적용이 가능한 사업부터 실제 행정에 반영할 계획입니다.오세훈 시장은 "많은 업무 아이디어가 쌓여서 서울의 경제가 더 활력을 띠면 좋겠다"며 "오늘 나온 아이디어를 잘 활용해 골목 상권까지 온기가 이어질 수 있도록 우리 다 함께 노력해야 할 것"이라고 말했습니다.(사진=연합뉴스)