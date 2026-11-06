신임 법무장관 이용철 방사청장…청와대 정무수석 최인호

<앵커>



이재명 정부의 두 번째 법무부 장관 후보자로 이용철 현 방위사업청장이 깜짝 지명됐습니다. 국세청장에는 안덕수 현 서울지방국세청장이, 청와대 정무수석비서관에는 최인호 주택도시보증공사 사장이 발탁됐습니다.



김혜민 기자입니다.



<기자>



이재명 대통령이 이용철 방위사업청장을 법무부 장관 후보자로 지명했습니다.



이용철 후보자는 민주 사회를 위한 변호사 모임 출신으로, 참여정부 시절, 민정수석실 민정2비서관과 법무비서관을 역임했습니다.



이 대통령이 성남시장에 당선됐을 때 성남시장 인수위원으로 활동하는 등 이 대통령과 오랜 인연이 있는 것으로 알려진 인물입니다.



[임광현/대통령비서실장 : 법조인이면서도 구조개혁 등 다양한 행정 경험을 갖춘 만큼 새로운 형사법 체계를 조속히 안착시키고 누구도 소외되거나 억울한 일을 겪지 않는 공정한 법무 행정을 구현할 것으로 기대합니다.]



이 후보자에 대해서는 과거 대장동 사건에 연루됐다는 의혹이 야권을 중심으로 제기된 적이 있는데, 청와대는 인사검증 과정에서도 이 부분을 감안했다며 인사청문회에서 본인이 소명할 것으로 기대한다고 밝혔습니다.



임광현 청와대 비서실장이 임명되면서 공석이 된 국세청장에는 안덕수 현 서울지방국세청장이 지명됐습니다.



안덕수 후보자는 국세청 조사국장·증세법무국장 등을 지냈습니다.



홍익표 정무수석이 사의를 표명하면서 후임 정무수석에는 재선 의원 출신인 최인호 주택도시보증공사 사장이 발탁됐습니다.



최 내정자는 부산 지역 재선 국회의원 출신으로 이낙연 민주당 대표 당시 당 수석대변인을 지냈습니다.



(영상취재 : 정상보, 영상편집 : 이승희)