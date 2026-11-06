나스닥 사상 최대 낙폭…하루 2.5조 달러 증발

▲ 뉴욕증권거래소

기술주 중심의 나스닥 종합지수 구성 종목들의 시가총액이 하루 만에 2조 달러 넘게 증발하며 인공지능(AI) 거래에 대한 불안이 증시를 강타했습니다.현지시간 5일 나스닥 종합지수는 5.52% 급락한 24,315.00에 마감해 지난달 6일보다 11.9% 낮아지며 조정 국면에 진입했습니다.이날 하락률은 도널드 트럼프 대통령이 국가별 상호관세율을 발표했던 지난해 4월 이후 19개월 만에 최대입니다.이에 따라 이날 나스닥 종합지수 구성 종목들의 시총은 약 2조 5천억 달러(약 3천391조 원) 증발했습니다.나스닥 종합지수 역사상 최대 낙폭입니다.나스닥100 지수 기준으로는 시총이 2조 3천억 달러(약 3천119조 원) 사라져 나스닥100 지수 기준으로 역시 사상 최대를 기록했습니다.이날 나스닥100 지수는 6.36% 떨어진 26,629.81로 마감했습니다.코로나19 팬데믹으로 폭락했던 2020년 3월 이후 6년 7개월여 만의 최대 하락률입니다.시총 상위 '매그니피센트7(M7)'도 모두 내렸습니다.이날 한때 시총이 약 1조 달러 증발했습니다.테슬라가 10.8%, 엔비디아가 9.3% 급락했습니다.엔비디아 시총은 약 4천470억 달러(약 606조 원) 증발했습니다.필라델피아 반도체지수는 12.2% 폭락했습니다.이번 급락은 3일 중간선거에서 민주당이 상·하원을 모두 장악하면서 데이터센터 규제가 강화될 수 있다는 우려가 커진 영향으로 풀이됩니다.월스트리트저널(WSJ)은 전날 마이크로소프트·아마존·알파벳 등 하이퍼스케일러는 올랐지만 반도체·건설 등 인프라 기업은 급락했는데, 이날은 '양극화'가 이어지지 못하고 매도세가 전 업종으로 번졌다고 설명했습니다.자산운용사 메리디언에쿼티파트너스의 조너선 코르피나 선임 매니징 파트너는 "양탄자가 발밑에서 걷히는 것 같다"며 "앞에 놓인 이 모든 불확실성 때문에 시장은 계속 극도로 취약하다"고 말했습니다.수급도 낙폭을 키웠습니다.바클레이스는 변동성 통제 펀드가 향후 24∼48시간 약 1천350억 달러(약 183조 원)의 미국 주식 선물을 팔 것으로 추산했다고 블룸버그 통신이 전했습니다.월가 '공포지수'로 불리는 변동성지수(VIX)는 11.54포인트(69.5%) 폭등한 28.15에 마감했습니다.하루 상승폭은 지난해 4월 이후 최대입니다.(사진=게티이미지)