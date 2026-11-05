[날씨] 오늘 전국 비…내일부터 찬바람에 기온 '뚝'

오늘(5일)은 전국에 비가 내리겠습니다.



이번 비는 저기압이 남해상을 지나면서 전남과 경남, 제주에 최대 40mm가 흠뻑 쏟아지겠고요.



남해안과 제주는 돌풍과 천둥 번개를 동반할 수 있어 주의하셔야겠습니다.



수도권은 5mm 안팎으로 비의 양이 많지는 않겠고요.



이 비는 오후에 서쪽 지역부터 점차 그치겠습니다.



비가 그치고 나면 찬 공기가 내려오면서 다시 추워지겠습니다.



우선 오늘까지는 평년 기온을 다소 웃돌면서 큰 추위 없겠지만 금요일인 내일은 서울의 아침 기온이 3도, 낮 기온이 9도에 그치겠고 토요일에는 서울 아침 기온 영하 1도까지 떨어지겠습니다.



자세한 오늘 아침 기온 지역별로 보시면 대부분 10도를 웃돌면서 크게 춥지 않겠고요.



낮 기온도 서울과 광주가 17도로 어제와 비슷하겠습니다.



금요일부터는 전국적으로 바람도 강하게 불어 체감온도는 더 낮겠습니다.



다음 주 초반까지는 평년보다 추운 날이 이어지겠습니다.



(남유진 기상캐스터)