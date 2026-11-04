청년 일자리 미스매치 심화…2030, 68만 명 일·구직 안 하고 쉰다

▲ 서울서부고용복지플러스센터 구인정보 게시판 (자료화면)

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뚜렷한 사유 없이 일도 구직 활동도 하지 않고 그냥 쉬는 사람이 255만 명에 달하는 것으로 집계됐습니다.특히 고용 시장에 진입해 경제 '허리' 역할을 준비해야 할 20·30대 중에서 68만 명이 '쉬었음' 상태로 나타났습니다.청년층에선 원하는 일자리가 없어 쉬었다는 비중이 더욱 커져 일자리 미스매치가 심화한 것으로 나타났습니다.비경제활동인구 중 1년 이내 취업·창업 의사가 있는 이들의 비중은 8년 만에 최저 수준으로 떨어졌습니다.국가데이터처는 이런 내용을 담은 '2026년 8월 경제활동인구 조사 비경제활동인구 부가 조사 결과'를 오늘 발표했습니다.15세 이상 인구 중 일할 능력은 있지만 구직활동을 하지 않거나 일을 할 수 없는 비경제활동인구는 1천629만 7천 명으로, 1년 전보다 7만 7천 명 증가했습니다.15세 이상 인구의 35.4%로, 비경제활동인구 비율은 작년과 같았습니다.성별로는 여자(61.5%)가 남자(38.5%)보다 비경제활동인구 비율이 높았습니다.남자는 5만 5천 명, 여자는 2만 1천 명 각각 증가했습니다.연령층으로 보면 70세 이상(29.4%), 60대(19.0%), 15∼19세(13.1%) 등 연령대가 높거나 어린 계층 위주로 비경제활동인구 비중이 컸습니다.1년 전과 비교해 70세 이상(23만 2천 명), 60대(5만 3천 명), 15∼19세(3만 명)에서 비경제활동인구가 증가했습니다.반면 50대(-11만 5천 명), 40대(-7만 1천 명), 20대(-4만 3천 명) 등에선 줄었습니다.비경제활동인구의 활동상태는 '가사'(37.0%), '재학·수강 등'(20.6%), '쉬었음'(15.7%) 순으로 조사됐습니다.비경제활동인구 가운데 별다른 이유 없이 구직활동을 하지 않는 '쉬었음' 인구는 255만 1천 명으로 집계됐습니다.역대 최다였던 작년(264만 1천 명)보다 8만 9천 명 줄어든 수준입니다.연령별로는 60대(96만 6천 명), 20대(37만 7천 명), 50대(36만 6천 명) 순으로 많았습니다.30대는 30만 3천 명으로 그다음이었고, 70세 이상은 25만 7천 명, 40대는 26만 4천 명으로 각각 조사됐습니다.20·30대로 좁혀보면 68만 명이 그냥 쉬는 상태인 셈입니다.'쉬었음'의 주된 이유로는 '몸이 좋지 않아서'(34.4%), '퇴사(정년퇴직) 후 계속 쉬고 있음'(19.9%), '원하는 일자리를 찾기 어려워서'(18.9%) 순으로 높았습니다.연령별로는 15∼29세와 30대의 경우 '원하는 일자리를 찾기 어려워서'가 각각 35.2%, 32.3%로 가장 높았습니다.이 비중은 각각 1.1%p, 5.0%p 확대됐습니다.쉬었음 인구는 15∼29세에선 13만 9천 명, 30대에서는 9만 8천 명으로 각각 집계됐습니다.1년 전보다 15∼29세에서는 1만 3천 명 줄었으나 30대는 8천 명 늘었습니다.(사진=국가데이터처 제공, 연합뉴스)