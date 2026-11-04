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김민석, '신천지 논란'에 "당 통합·민생에 매진…자정 노력"

김혜민 기자
작성 2026.11.04 10:45 조회수
더불어민주당 김민석 대표가 4일 국회에서 열린 최고위원회의에서 생각에 잠겨있다. (사진=연합뉴스)
▲ 더불어민주당 김민석 대표가 4일 국회에서 열린 최고위원회의에서 생각에 잠겨있다.

더불어민주당 김민석 대표는 오늘(4일) '신천지 교인 입당 의혹' 논란과 관련해 "당의 통합과 민생에 매진하도록 하겠다"며 밝혔습니다.

김 대표는 오늘 국회에서 열린 최고위원회의에서 "어제 의원총회에서 뜻을 모은 대로 당내에서 종교의 정치 개입 우려가 사라지도록 당은 자정 노력과 제도 개선 절차를 밟아 가겠다"며 이같이 말했습니다.

김 대표는 이날 회의에서 친청(친정청래)계가 요구한 '신천지 논란' 공개 사과 없이 당내 통합 메시지에 방점을 찍은 메시지를 발신했습니다.

그는 전날 비공개 의총에선 신천지 의혹과 관련해 당내 자체 조사 결과 증거가 없었다며 "혹여라도 본의 아니게 피해를 입으신 분께는 대단히 죄송하다는 말씀을 드리고 싶다"고 사과한 바 있습니다.

이에 정청래 전 대표와 친청계 의원들은 '당을 심대한 위험에 빠트리게 한 행위는 해당 행위'라며 당원 등에 대한 공개 사과를 요구했습니다.

(사진=연합뉴스)
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