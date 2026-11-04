하버드대 "민주당, 중간선거 승리 확률 하원 96%·상원 78%"

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미국 하버드대가 이번 중간선거에서 민주당의 하원 승리 확률을 96%, 상원 승리 확률을 78%로 전망했습니다.현지시간 3일 하버드대 선거모델에 따르면 민주당이 중간선거에서 다수당을 탈환할 확률은 96%로, 436석 중 최대 242석을 차지할 것으로 예측됐습니다.하버드대는 "공화당의 하원 승리 가능성은 20면체 주사위에서 '20'이 나올 확률과 같다"면서 "이번 선거는 집권당이 의석을 잃는 전형적인 중간선거"라고 평했습니다.민주당의 상원 승리 확률은 78%였습니다.하버드대는 민주당이 상원에서 100석 중 53석을 차지하며 다수당이 될 것으로 봤습니다.상원 접전지 7곳 중 텍사스와 오하이오, 캔자스, 알래스카는 '민주당 우세', 사우스캐롤라이나와 네브래스카는 '공화당 우세'로 내다봤습니다.아이오와는 접전 상황이라는 게 하버드대 분석입니다.일각에서는 민주당이 '블루 웨이브'(Blue Wave·민주당 승리)를 넘어 '블루 쓰나미'(Blue Tsunami·민주당 압승)를 일으킬 수 있다는 전망도 합니다.미국의 선거예측 전문가 네이트 실버는 뉴욕타임스(NYT)가 선거를 앞두고 지난 1일 내놓은 여론조사 결과를 토대로 블루 쓰나미가 가능하다고 전망했습니다.NYT 여론조사는 상원 경합지 7곳 가운데 6곳에서 민주당이 우위를 보이고 있다고 분석했습니다.양당 후보가 동률인 아이오와 말고는 텍사스와 캔자스, 메인, 오하이오, 알래스카, 미시간에서 모두 민주당 후보가 앞선다는 것입니다.이같은 조사 결과가 현실화하면 민주당이 상원에서 4석 이상 순증에 성공해 다수당을 탈환할 수 있습니다.실버는 2008년 대선에서 50개주 중 49개주 승자를 맞추며 전국적으로 주목받은 인사입니다.하원 역시 일찌감치 민주당의 다수당 탈환 전망이 제기된 가운데 민주당이 의석수 차를 얼마나 벌리며 승리할지에 관심이 쏠리고 있습니다.중간선거는 보통 집권당에 대한 심판 성격을 띱니다.이번 중간선거에서는 이란전쟁이 초래한 고물가와 동맹을 가리지 않는 관세전쟁, 강경한 이민정책에 초점을 맞춰 유권자들의 평가가 이뤄질 것으로 예상됩니다.(사진=AP, 연합뉴스)