고졸·대졸 초봉 통일한 일본 대기업…"AI 시대 학력 프리미엄 필요 없어"

▲ 일본 대졸예정자 취업 내정식 (자료화면)

일본의 대기업이 인공지능(AI) 시대 학력보다는 변화에 대한 대응 능력이 중요하다는 판단에서 고졸과 대졸 사원의 초봉 격차를 없애기로 했습니다.3일 니혼게이자이신문(닛케이)에 따르면 대기업 미스미그룹 본사가 이달부터 고졸과 대졸 인재를 같은 틀로 채용하는 제도를 도입하며 대졸자에게 주던 '학력 프리미엄'을 없앴습니다.학력과 관계없이 초봉을 월급 30만 3천 엔(약 257만 6천 원)으로 똑같이 지급하고 수당이나 사내 복지 등 그 밖의 대우도 동일하게 적용합니다.미스미그룹은 기기부품, 공구를 제조·공급하는 회사로, 시가총액 1조 엔(약 8조 5천억 원), 직원 수 1만 명이 넘는 대기업입니다.일본에서 대졸자와 고졸자의 임금을 같은 수준으로 적용하는 것은 상당히 드문 일입니다.후생노동성 집계에 따르면 작년 신규채용자 중 대졸자의 평균 월급은 26만 2천300엔(약 223만 원)으로 20만 7천300엔(약 176만 3천 원)인 고졸자보다 26% 높았습니다.닛케이는 "AI 보급에 따라 학력이 아닌 과제 설정 능력과 변화에 대한 대응 능력을 중시하는 것"이라며 "기업이 원하는 인재의 질이 변화하는 가운데 대졸자가 취업에 유리한 프리미엄이 흔들리기 시작했다"고 설명했습니다.미스미그룹의 가토 쓰카사 최고인사책임자(CHRO)는 "젊은 사원이 담당하던 자료 작성, 정보 수집의 대부분을 AI가 할 수 있게 되면서 이들에게 요구하는 업무도 변했다"며 "새로운 일에 계속 도전하는 자세와 과제를 발견해내는 힘은 학력과 관계가 없다"고 설명했습니다.공장자동화(FA) 관련기기 사업에 힘을 주고 있는 이 회사는 AI를 통한 새로운 업무 프로세스에 대응한 서비스 개발에 박차를 가하고 있어서 채용 시에도 AI 관련 지식, 변화에 대한 대응력을 주로 평가하고 있습니다.미스미그룹은 입사 후 기존에는 2년간 성과와 상관없이 똑같은 대우를 했지만, 앞으로는 입사 1년 뒤 평가해 급여에 차등을 둘 계획입니다.취업사이트 '도다 캠퍼스'의 가와시마 유미코 편집장은 "대학 이외에도 지식과 기술을 익힐 기회가 많아지고 있다"며 "AI 보급에 따라 학력만으로는 측정할 수 없는 능력과 잠재력을 중시하는 경향이 강해지고 있다"고 분석했습니다.(사진=연합뉴스)