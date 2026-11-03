미 중간선거, '상원 접전 · 하원 민주 탈환' 전망

▲ 미 연방의회 의사당

도널드 트럼프 미국 대통령의 집권 후반기 의회 지형을 결정하는 중간선거가 현지시간 3일 치러집니다.미 동부시간 기준 이날 오전 5시 버몬트 일부 지역을 시작으로 뉴욕, 뉴저지, 버지니아 등 미 동부 지역에서 오전 6시부터 순차로 투표가 진행됩니다.투표 개시 시각은 주마다 조금씩 다릅니다.개표는 투표가 마감되는 곳부터 진행됩니다.인디애나와 켄터키의 투표가 가장 이른 오후 6시에 마감됩니다.본토 밖 알래스카 서부에서 이튿날 오전 1시 마지막 투표용지가 투입됩니다.이번 선거는 임기 6년의 연방상원 의원 100석 중 35석, 임기 2년의 연방하원 의원 435석 전원, 그리고 36개 주의 주지사 및 주의회 의원을 선출합니다.4년의 대선 주기 절반쯤에 치러지는 중간선거는 현 정권에 대한 중간평가 성격입니다.선거 결과에 트럼프 대통령의 정치적 운명이 달렸다고 해도 과언은 아닙니다.현재 하원의원 선거 판도는 민주당에 기울었다는 게 대체적 평가입니다.민주당의 다수당 탈환이 유력시되며, 230∼240석을 확보할 것이라는 관측이 나옵니다.민주당은 하원 탈환만으로도 트럼프 행정부를 한층 강력하게 견제할 수 있습니다.입법뿐 아니라 의회 차원의 소환 조사나 진술 강제권을 동원할 태세입니다.민주당이 상원 다수당까지 탈환할 가능성도 거론됩니다.현재 구도(공화 53석, 민주 47석)에서 이번 선거 대상 35석(공화당 현역 22곳, 민주당 현역 13곳) 중 민주당이 17석 이상 확보하면 과반입니다.경합지로 꼽히는 메인, 미시간, 오하이오, 아이오와, 캔자스, 텍사스, 알래스카의 상원 선거에서 민주당이 몇 석을 확보할 수 있을지가 관전 포인트입니다.민주당으로선 자당이 현역인 미시간의 상원 의석을 지키고 공화당이 현역인 나머지 주에서 최대한 많은 의석을 빼앗아야 합니다.공화당은 이와 정반대되는 입장입니다.미 언론과 예측기관마다 경합지에 대한 예상이 조금씩 엇갈리면서도 민주당 후보가 상당수 경합지에서 공화당 후보에 오차범위 안팎의 우세라는 분석에는 대체로 일치합니다.다만, 주요 경합지가 공화당의 전통적 강세 지역이라는 점에서 여론조사 수치가 실제 투표 결과와 얼마나 부합할지를 놓고선 관측이 분분합니다.통상 여론조사가 공화당 지지 응답자를 과소 대표한다는 주장과 트럼프 대통령이 직접 나서는 대선과 함께 치러지지 않기 때문에 오차가 크지 않을 것이라는 반론이 함께 나옵니다.공화당은 상원의장을 겸직하면서 표결에서 '타이 브레이커' 권한을 지닌 부통령을 감안해 50석만 확보해도 다수당 지위를 유지합니다.이 경우 트럼프 대통령은 최악의 시나리오는 피하게 됩니다.상원을 '방패'로 삼아 지난해 취임 이후 걸어온 대내외적 일방주의 노선을 고수할 것으로 예상됩니다.양원제 구조상 민주당이 하원을 차지하더라도 상원 장악에 실패하면 주요 입법은 교착 상태에 빠지고, 행정부 주요 인선과 예산·법안을 놓고 여야 협상이 불가피해질 전망입니다.민주당이 상원까지 탈환할 경우 트럼프 대통령은 '조기 레임덕' 가능성이 있습니다.후보 결정과 선거 운동을 사실상 주도한 데다, 선거 이슈를 좌우한 이란 전쟁과 고물가 탓에 책임론을 피하기 어렵기 때문입니다.그는 전날 언론 인터뷰에서 민주당의 의회 장악에 어떻게 대응할 것인지를 묻자 "아마 나는 '미스터 비토(거부권)'가 될 것"이라고 답했습니다.법안 거부권을 적극적으로 사용하겠다는 의미입니다.임기를 2년 남긴 트럼프 행정부와 민주당이 장악한 의회의 충돌이 예고된 셈입니다.그러면서 미 정치권은 서서히 2028년 대선을 향한 차기 대권주자들의 경쟁 모드로 전환할 것으로 보입니다.이처럼 미 정치권력의 향배는 물론 정책 의사결정에 다층적 영향을 미칠 상원 선거는 과거 어느 때보다 치열하고 이례적이었던 만큼, 그 결과도 쉽사리 윤곽을 드러내지 않을 수 있습니다.각 당의 우위가 뚜렷한 지역의 주지사나 상·하원의원 당선자는 개표 초반 주요 언론이 발표할 것으로 보이지만, 경합지 후보들의 당락은 3일 늦은 밤이나 자정(한국시간 오후 2시)은 돼야 하나 둘씩 발표될 전망입니다.미 언론들은 경합지의 판세가 예측 불허인 데다, 우편투표 합산과 재검표 요구 등으로 소요될 시간을 감안하면 상원 다수당의 윤곽은 일러야 4일 나올 것으로 예측합니다.특히 경합지인 알래스카와 메인은 독특한 방식의 '순위투표제'를 운영하고 있어 이들 지역의 결과가 확정될 때까지 며칠이 걸릴 수도 있습니다.하원의원 선거에 나선 데이브 민(민주·캘리포니아), 매릴린 스트리클런드(민주·워싱턴), 댄 고(민주·매사추세츠), 영 김(공화·캘리포니아) 등 한국계 후보의 활약도 관심사입니다.또 오클라호마주 주지사 선거에 출마한 민주당 신디 먼슨 후보는 미국 역사상 첫 한국계 주지사 탄생에 도전하고 있습니다.(사진=AP, 연합뉴스)