전북 무주 태권도원에 버추얼 태권도 중앙훈련센터 '준공'

▲ WT 버추얼 태권도 중앙훈련센터

버추얼 태권도 국제경기와 선수 육성을 위한 전용 훈련센터가 전북 무주 태권도원에 문을 열었습니다.태권도진흥재단은 "지난달 31일 'WT 버추얼 태권도 중앙훈련센터'를 준공하고 본격적인 운영에 들어갔다"고 2일 밝혔습니다.재단은 지난 2월 세계태권도연맹(WT)과 태권도원을 중앙훈련센터로 지정하는 업무협약을 맺고 6월부터 공사를 진행했습니다.센터는 버추얼 태권도 국제경기장과 훈련장, 조정실, 운영 사무실, 선수 대기실, 교육장·관람장 등 8개 실로 구성됐습니다.국제 규격 코트와 대형 스크린, 경기 장비 등을 갖췄고, 실별로 설치된 10여 개 스크린으로 경기 화면과 대진표 등을 실시간 송출합니다.준공 후 첫 교육 프로그램인 '제4회 WT 버추얼 태권도 경기 운영자 자격증 과정'은 WT 주최, 재단 주관으로 2일부터 4일까지 진행 중입니다.재단은 경기 운영자 교육에 이어 12월까지 지도자와 선수 육성을 위한 전문 교육과정을 운영하는 등 관련 프로그램을 단계적으로 확대할 계획입니다.김중헌 태권도진흥재단 이사장은 "버추얼 태권도 중앙훈련센터를 태권도원에 구축하게 되어 매우 뜻깊다"라며 "태권도원이 버추얼 중앙훈련센터를 활용해 세계 태권도 흐름을 선도하는 중심 허브로서 더 큰 역할을 수행하기 위해 최선을 다하겠다"라고 말했습니다.(사진=태권도진흥재단 제공, 연합뉴스)