뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

박인서 신임 인천항만공사 사장 취임…"현안 해결사 되겠다"

윤영현 기자
작성 2026.11.02 13:49 조회수
박인서 신임 인천항만공사 사장 (사진=인천항만공사 제공, 연합뉴스)
▲ 박인서 신임 인천항만공사 사장

박인서 제8대 신임 인천항만공사(IPA) 사장이 오늘(2일) 취임해 공식 업무를 시작했습니다.

박 사장은 IPA에서 열린 취임식에서 "오랫동안 풀리지 않았던 미해결 현안들을 빠르게 풀어내는 해결사가 되겠다"며 "눈앞에 놓인 혁신 과제들부터 속도감 있게 실행에 옮기겠다"고 밝혔습니다.

이어 "인천항의 발전이 곧 인천의 발전으로 이어질 수 있도록 항만 경쟁력 강화와 지역사회와의 상생에 힘쓰겠다"고 강조했습니다.

박 사장은 4대 핵심 과제로 내항 1·8부두 재개발 사업의 내실 있는 추진, 인공지능(AI) 오토밸리 사업 활성화와 골든하버 투자 유치 전략 수립, 인천신항 1-2단계 부두 적기 개장, 항로·물동량 다변화를 제시했습니다.

해양문화 도심공간을 조성하는 내항 1·8부두 재개발은 민선 9기 박찬대 인천시장의 핵심 공약인 '제문부(제물포·문학·부평) 프로젝트'의 첫 단추입니다.

박 사장은 비 해양수산부 출신 인사로는 두 번째로 IPA 수장 자리를 맡았습니다.

1∼7대 IPA 사장은 현대상선 출신인 제4대 유창근 전 사장을 제외하면 모두 해양수산부 관료 출신입니다.

(사진=인천항만공사 제공, 연합뉴스)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
SBS 기자들의 생생한 특종이야기를 들려드립니다, 애프터 8 뉴스
윤영현 기자 사진
윤영현 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 양윤석
      • 편집 책임자 : 김정인
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지