박인서 신임 인천항만공사 사장 취임…"현안 해결사 되겠다"

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▲ 박인서 신임 인천항만공사 사장

박인서 제8대 신임 인천항만공사(IPA) 사장이 오늘(2일) 취임해 공식 업무를 시작했습니다.박 사장은 IPA에서 열린 취임식에서 "오랫동안 풀리지 않았던 미해결 현안들을 빠르게 풀어내는 해결사가 되겠다"며 "눈앞에 놓인 혁신 과제들부터 속도감 있게 실행에 옮기겠다"고 밝혔습니다.이어 "인천항의 발전이 곧 인천의 발전으로 이어질 수 있도록 항만 경쟁력 강화와 지역사회와의 상생에 힘쓰겠다"고 강조했습니다.박 사장은 4대 핵심 과제로 내항 1·8부두 재개발 사업의 내실 있는 추진, 인공지능(AI) 오토밸리 사업 활성화와 골든하버 투자 유치 전략 수립, 인천신항 1-2단계 부두 적기 개장, 항로·물동량 다변화를 제시했습니다.해양문화 도심공간을 조성하는 내항 1·8부두 재개발은 민선 9기 박찬대 인천시장의 핵심 공약인 '제문부(제물포·문학·부평) 프로젝트'의 첫 단추입니다.박 사장은 비 해양수산부 출신 인사로는 두 번째로 IPA 수장 자리를 맡았습니다.1∼7대 IPA 사장은 현대상선 출신인 제4대 유창근 전 사장을 제외하면 모두 해양수산부 관료 출신입니다.(사진=인천항만공사 제공, 연합뉴스)