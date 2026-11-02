도심 마라톤 교통혼잡 논란…오세훈 "코스·일정 원점서 다시 협의"

▲ 광화문 마라톤 모습 자료사진

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서울 도심에서 마라톤 대회가 잇달아 열리며 교통 통제 등으로 인한 시민 불만이 가중되자 오세훈 서울시장도 "내년 대회는 코스와 일정을 원점에서 다시 협의하겠다"는 입장을 밝혔습니다.오 시장은 페이스북에 글을 올려 "어제 마라톤 대회로 광화문에서 올림픽공원까지, 상암에서 여의도까지 서울 시내 주요 도로가 대규모로 막혔다"며 "시내버스 190개 노선이 줄줄이 우회했고, 돌아가는 길마저 차량이 몰려 꼼짝하지 못했다"고 했습니다.그러면서 "소중한 주말 아침, 시민들께서 겪으셨을 답답함과 불편함을 무겁게 받아들인다"고 고개를 숙였습니다.오 시장은 "이번 마라톤이 러너들에게는 한 해를 기다려온 축제라는 점을 잘 알고 있다"면서도 "시민 불편을 최소화하기 위해 주최 측에 코스 조정을 수 차례 요청하며 협의했지만, 끝내 대규모 불편을 막지 못했다"고 전했습니다.오 시장은 "서울시는 올해 초 '마라톤 가이드라인'을 만들고 시 후원 대회를 지난해 15개에서 올해 7개로 절반 이상 줄였다"며 "출발 시간을 오전 7시 30분 이전으로 앞당기고 장소별 참가 인원 상한을 뒀으며, 하프코스 교통 통제가 풀리는 시간도 지난해 오전 11시 30분에서 올해 10시 30분∼11시로 앞당겼다"고 설명했습니다.이어 "이런 서울시의 노력에도 중앙정부가 후원한 대회가 지난해 1개에서 올해 23개로 급증하면서, 대규모 교통 통제가 올해 30차례를 넘는다"며 "이렇게 자주 도심 도로를 막고 마라톤을 여는 대도시는 쉽게 찾기 어려울 것"이라고 덧붙였습니다.그러면서 "마라톤 대회는 지자체 허가 대상이 아니고, 도로 통제 권한도 경찰에 있어 서울시 혼자 힘으로는 한계가 많다"고 토로했습니다.오 시장은 언론사와 공공기관 등 마라톤 대회 주최 측에 "대회의 후원과 개최를 결정할 때, 시민들이 겪으실 불편도 무겁게 고려해달라"며 "서울시 역시 정부와 경찰, 개최사 등과 머리를 맞대고 근본 대책을 마련해 나가겠다"고 말했습니다.오 시장은 "도로는 시민 모두의 것"이라며 "시민 불편을 줄이는 일을 끝까지 챙기겠다"고 강조했습니다.(사진=서울시 제공, 연합뉴스)