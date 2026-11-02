운현궁서 사라진 옥새를 찾아라…서울시, '달빛밀행' 첫선

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▲ 달빛밀행

서울시는 이달 4일부터 29일까지 야간 체험 프로그램 '달빛밀행-사라진 옥새의 행방을 밝혀라!'를 총 18차례 운영한다고 밝혔습니다.달빛밀행은 시민의 야간 문화 향유 기회를 넓히는 '서울컬처나잇'에 맞춰 마련됐습니다.문화유산의 야간 경관을 배경으로 추리와 전통문화 체험을 함께 즐길 수 있는 '스토리텔링형' 프로그램입니다.프로그램의 배경인 운현궁은 고종이 즉위하기 전까지 살았던 잠저(潛邸)이자 흥선대원군의 사저로, 조선 후기 정치사의 주요 무대가 된 곳입니다.이번 프로그램은 운현궁의 실제 건물과 마당을 이야기의 무대로 삼아 배우의 연기, 전통문화 체험, 추리 미션을 결합한 것이 특징입니다.참가자들은 이야기 속 주인공이 되어 등장인물과 대화하고 단서를 모으며 사라진 옥새의 행방을 추적합니다.구체적으로는 운현궁 꽃담과 노락당, 이로당을 차례로 이동하며 세 가지 미션에 도전합니다.각 장소에서 얻는 비밀 쪽지와 해독 도구를 활용해 옥새를 찾을 단서를 풀어갑니다.프로그램의 백미는 평소 일반 관람객에게 개방하지 않는 이로당 회랑에서 펼쳐지는 최종 미션 '진짜 옥새 찾기'입니다.참가자들은 앞서 모은 단서를 바탕으로 가족이나 팀별로 회랑에 들어가 마지막 임무에 도전합니다.옥새를 되찾은 뒤에는 흥선대원군이 이날 가장 적극적으로 임무를 수행한 참가자를 '최고의 밀객'으로 선정합니다.이어 출연진과 참가자가 함께 기념 촬영을 하고, 소리꾼의 소리에 맞춰 강강술래를 하며 가을밤을 마무리합니다.달빛밀행은 매회 오후 6시 30분∼8시 30분 진행하며 참가 인원은 회당 20명입니다.참가비는 1인당 1만 원입니다.참가 신청은 네이버 예약을 통해 회차별 선착순으로 받습니다.세부 운영 일정 등 자세한 내용은 운현궁 누리집(www.unhyeongung.or.kr)에서 확인할 수 있습니다.(사진=서울시 제공, 연합뉴스)