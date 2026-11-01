올해 수출 '꿈의 1조 달러' 눈앞…미·중·독 이어 세계 4위

▲ 부산항 신선대 부두에 수출입 화물이 가득 쌓여 있다.

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우리나라의 10월 수출이 1,153억 달러를 기록하며 올해 누적 수출액이 사상 처음으로 9천억 달러를 돌파했습니다.연간 수출 1조 달러까지 남은 금액이 700억 달러에 불과해 우리나라는 이달 중으로 미국, 중국, 독일에 이어 세계에서 4번째로 이른바 '꿈의 1조 달러'를 달성할 전망입니다.산업통상부는 10월 수출액이 1,152억 8천만 달러로 작년 동기보다 93.7% 증가했다고 오늘(1일) 밝혔습니다.지난 9월(1,211억 달러)에 이어 역대 월간 수출 2위 기록입니다.조업일수를 고려한 일평균 수출액은 76.0% 늘어난 52억 4천만 달러로 2개월 연속 50억 달러를 웃돌았습니다.이에 따라 올해 1~10월 누적 수출액은 9,300억 달러로 사상 처음으로 9천억 달러를 넘어섰습니다.우리나라 수출은 1995년 1천억 달러를 돌파한 이후 2004년 2천억 달러, 2006년 3천억 달러, 2008년 4천억 달러, 2011년 5천억 달러, 2018년 6천억 달러를 각각 넘겼습니다.지난해 역대 최대인 7,093억 달러를 기록하며 첫 7천억 달러 고지에 오른 우리나라 수출은 올해 들어 8천억, 9천억 달러 벽을 연거푸 허물었습니다.지금의 기조를 이어간다면 전인미답의 연간 수출 1조 달러를 이달 중에 달성할 것으로 산업부는 전망했습니다.10월 수출을 이끈 건 이번에도 반도체였습니다.지난달 반도체 수출은 564억 4천만 달러로 작년 동기보다 259.4% 급증했습니다.지난 9월(603억 달러)에 이은 역대 2위 수출액입니다.인공지능(AI) 산업 주도권을 확보하기 위한 글로벌 빅테크 기업들의 설비 투자가 지속되며 높은 반도체 단가와 물량이 유지된 영향입니다.반도체뿐 아니라 20대 주력 수출 품목 중 18개 품목에서 수출이 증가했습니다.컴퓨터 수출은 58억 5천만 달러로 496.6% 늘었습니다.AI 서비스 확산에 따른 서버 인프라 투자 확대와 서버용 솔리드 스테이트 드라이브(SSD) 수요 증가의 영향으로 분석됩니다.자동차 수출은 18.1% 늘어난 65억 5천만 달러를 기록했습니다.추석 연휴 시점 이동(2025년 10월→2026년 9월)에 따른 조업일수 증가와 하이브리드차 수출 호조세 영향으로 역대 10월 최대 실적을 갈아치웠습니다.석유제품은 69억 2천만 달러, 석유화학은 40억 달러로 각각 80.0%, 27.5% 증가했습니다.중동 전쟁 장기화에 따른 고유가 상황의 지속으로 석유제품과 석유화학제품의 판매단가가 상승했기 때문입니다.다만 수출물량은 석유제품이 7.5%, 석유화학은 6.8% 감소했습니다.화장품·농수산식품·바이오헬스는 모두 역대 10월 중 최대 실적을 기록했습니다.화장품은 57.5% 늘어난 14억 4천만 달러, 농수산식품은 11.6% 증가한 11억 1천만 달러, 바이오헬스는 30.2% 늘어난 15억 3천만 달러로 집계됐습니다.반면 선박(26억 4천만 달러, 43.6%↓)은 지난해 해양플랜트 수출에 따른 기저효과 영향으로 일시적으로 감소했습니다.지역별로는 9대 주요 시장 중 7개 지역에서 수출이 늘었습니다.대중국 수출은 반도체·석유화학 호실적에 힘입어 133.6% 급증한 269억 8천만 달러로 5개월 연속 200억 달러를 돌파했습니다.대미국 수출 역시 AI 관련 품목 수요 폭증으로 185.8% 증가한 249억 달러를 달성했습니다.대아세안 수출은 128.0% 뛴 213억 3천만 달러로 2개월 연속 200억 달러 이상을 기록했습니다.대유럽연합(EU) 수출(81억 달러, 56.4%↑)도 자동차·반도체·일반기계 등 다수 품목이 호조세를 보이면서 11개월 연속 플러스 흐름을 이어갔습니다.대중동 수출(16억 7천만 달러, 11.0%↑)은 호르무즈 해협 통항의 어려움에도 추석 연휴 이동에 따른 조업일수 증가 등의 영향으로 자동차·석유화학·전기기기 등 품목 수출이 개선되면서 소폭 증가했습니다.지난달 수입은 36.0% 증가한 727억 8천만 달러였습니다.에너지 수입이 164억 9천만 달러로 63.1% 늘었으며 에너지 외 수입 역시 29.7% 증가한 562억 9천만 달러를 기록했습니다.수출에서 수입을 뺀 무역수지는 지난달 425억 달러 흑자였습니다.2개월 연속 400억 달러를 넘었습니다.올해 1~10월 누적 흑자는 2,949억 달러로 지난해 같은 기간 대비 2,391억 달러 증가했습니다.산업부 김정관 장관은 "10월에도 우리 수출이 1천100억 달러 이상의 견조한 증가세를 이어가면서 11월 중 연 수출 1조달러 달성이 확실시되고 있다"며 "정부는 주요국과의 통상협력을 강화해 중소·중견기업까지 수출 성장의 성과를 폭넓게 누릴 수 있도록 모든 정책적 역량을 집중하겠다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)