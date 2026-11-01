뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

은행 부실채권 1년만에 1.3조 늘었다…8년 6개월만에 최대

채희선 기자
작성 2026.11.01 10:08 조회수
은행 부실채권 1년만에 1.3조 늘었다…8년 6개월만에 최대
▲ 은행 (자료사진)

금리 인상기 차주들의 원리금 상환 부담이 커지면서 대출 부실 우려가 점차 커지고 있습니다.

오늘(1일) 금융권에 따르면 5대 은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협)의 올해 3분기 말 고정이하 여신 규모는 총 7조 6,133억 원으로 집계됐습니다.

이는 전년 동기(6조 3,285억 원) 대비 약 1조 3천억 원, 전 분기(7조 4,328억 원) 대비 약 2천억 원 늘어난 것으로 2018년 1분기 말(8조 2,143억 원) 이후 8년 6개월 만에 가장 많은 규모입니다.

5대 은행의 고정이하여신 규모는 2023년 말 4조 4,943억 원에서 2024년 말 5조 5,807억 원, 작년 말 6조 1,787억 원 등으로 증가한 뒤 올해 2분기 말 7조 원대로 올라섰습니다.

금융회사의 자산 건전성은 정상, 요주의, 고정, 회수의문, 추정손실 등 다섯 단계로 나뉘는데 이 중 고정은 연체 기간이 3개월 이상인 여신이며 고정이하여신은 부실채권(NPL)으로 분류됩니다.

전체 대출 중 고정이하여신 비율도 기업대출을 중심으로 상승하는 추세입니다.

5대 은행의 3분기 말 전체 원화 대출 고정이하여신 비율 단순 평균값은 0.40%로 집계됐습니다.

이는 전 분기와 비슷한 수준이지만, 작년 동기(0.35%)보다는 0.05%p 올랐습니다.

가계가 작년 3분기 0.22%에서 올해 3분기 0.25%로 0.03%p 상승했습니다.

대기업은 같은 기간 0.24%에서 0.32%로 0.08%p, 중소기업은 0.55%에서 0.59%로 0.04%p 상승했습니다.

개별은행 수치를 보면 A은행의 기업 고정이하여신비율은 0.63%로 2019년 2분기(0.70%) 이후 가장 높았습니다.

대기업은 0.64%로 2019년 2분기(0.70%) 이후 가장 높았고, 중소기업(0.66%)은 2019년 3분기(0.71%) 이후 가장 높은 수준을 기록했습니다.

5대 은행의 부실채권 중에서도 회수가 사실상 어려운 것으로 평가되는 추정손실 여신은 3분기 말 1조 931억 원으로 작년 동기(9,210억 원)보다 18.7% 늘었습니다.

잠재 부실 여신인 '요주의' 여신 규모도 늘어나는 추세입니다.

요주의 여신 규모는 10조 5,285억 원으로 작년 동기(10조 2,734억 원) 대비 2.5%, 전 분기(10조 2,171억 원) 대비 3.0% 늘어났습니다.

요주의 여신은 일반적으로 1~90일 동안 원리금 상환이 연체돼 은행들이 떼일 우려가 커진 대출을 가리킵니다.

이 여신은 연체 기간이 90일을 넘기면 고정이하로 다시 분류될 수 있는 만큼 요주의 여신의 증가는 향후 부실채권 증가로 이어질 수 있습니다.

한국은행이 긴축 기조를 이어가면서 대출금리 상승에 따른 취약차주의 상환 부담이 가중되고, 은행권의 부실채권도 추가로 늘어날 수 있다는 우려가 나옵니다.

시중은행 관계자는 "코픽스, 금융채 등 대출의 기준으로 활용되는 금리상승으로 차주의 이자 부담이 커지면서 연체가 점진적으로 증가하고 있다"며 "최근 은행권 건전성 지표가 눈에 띄게 악화하면서 건전성 관리에 집중하고 있다"고 말했습니다.
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
경제 365
채희선 기자 사진
채희선 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김용태
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지