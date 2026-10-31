며칠째 안 보이는 '부캉이'…낮은 수온도 영향 준 듯

▲ 부캉이

부산 북항 친수공원 인공 수로에서 한 달 넘게 머물다 밖으로 나간 상어 '부캉이'가 최근 며칠째 눈에 띄지 않는 데는 수온 하강도 영향을 미쳤을 것이라는 관측이 나옵니다.관계 기관에 따르면 부캉이는 지난 27일부터 닷새째인 오늘(31일)까지 국립수산과학원의 모니터링에 포착되지 않고 있습니다.수산과학원은 어제부터 정기적인 현장 점검을 중단하고 시민 제보가 있을 경우 현장에 출동해 확인하는 것으로 모니터링 방식을 전환했으나, 제보도 아직 접수되지 않았습니다.전문가들은 북항 앞바다의 수온 하강도 부캉이의 행태 변화에 영향을 준 것으로 보고 있습니다.부캉이가 친수공원 수로에서 처음 목격된 지난달 18일만 해도 북항 앞바다 표층 수온은 25도 수준이었으나 날씨가 추워지면서 지난 28일 처음으로 20도 아래로 떨어졌습니다.부캉이가 속한 흑상어의 서식에 적정 수온은 18∼26도라는 게 전문가들의 설명입니다.북항 앞바다는 현재 적정 수온의 하한선에 가까운 수준으로, 11월 중순쯤에는 15도까지 떨어질 것으로 예상됩니다.표층 수온이 떨어지면서 부캉이가 상대적으로 따뜻한 심해로 내려갔을 수 있습니다.최윤 군산대 해양생물학과 명예교수는 "수온 하강으로 부캉이가 깊은 곳에서 잠영하며 수면으로 올라오는 게 뜸해져 사람들 눈에 안 띄는 것으로 보인다"고 말했습니다.수로 밖으로 나가 제1부두에서 목격됐던 부캉이는 24일부터 약 2㎞ 떨어진 국제여객터미널 부두 앞바다에 출몰하다가 27일부터 사라진 상태입니다.부캉이의 동선과 이동 패턴 등을 고려하면 제7부두 앞바다까지 갔을 수 있다는 관측도 있습니다.최 교수는 "부캉이가 지금쯤 제7부두 앞바다에 있거나 북항에서 외해로 나갔을 수도 있다"며 "앞으로 사람들 눈에 띄기는 어려울 것"이라고 전망했습니다.좁고 얕은 수로에서 몸 곳곳에 상처가 발견되는 등 건강 이상 증상을 보이기도 했던 부캉이는 수로 밖에서는 건강 상태도 양호할 것으로 추정됩니다.수로에도 숭어 등 상어의 먹잇감이 될 만한 물고기가 서식했지만, 수로 밖 바다는 상어가 먹이 활동을 하기에 훨씬 나은 환경이기 때문입니다.수로에 머무르던 기간 부캉이는 먹이 활동을 하는 모습도 포착되지 않았습니다.최 교수는 "수로 밖으로 나갈 무렵만 해도 부캉이의 건강 상태는 매우 좋지 않았다"며 "넓은 바다에서 건강을 회복해 부산만을 거쳐 외해로 나갈 것"이라고 말했습니다.지난달 18일 친수공원 수로에서 처음 목격된 부캉이는 33일 만인 이달 21일 당국의 유도작업으로 수로 밖으로 나가 북항 앞바다에 출몰해왔습니다.(사진=연합뉴스)