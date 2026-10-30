인천공항 항공사 체크인 시스템 장애…항공편 35편 지연

▲ 30일 인천국제공항 제1여객터미널 항공사 체크인 카운터에서 출국 수속을 위해 대기 중인 탑승객들

인천국제공항에서 항공사 체크인 시스템에 장애가 발생해 탑승수속 절차에 큰 차질이 빚어지고 있습니다.오늘(30일) 인천국제공항공사 등에 따르면 오전 4시 30분부터 인천공항에서 발권시스템을 연결하는 항공사 네트워크에 장애가 발생했습니다.이에 따라 제1여객터미널 항공사 8곳과 제2여객터미널 항공사 5곳에서 간헐적으로 통신이 끊기는 현상이 지속되고 있는 것으로 파악됐습니다.특히 오후 들어서는 중국남방항공, 중국동방항공, 중국국제항공(에어차이나) 등 3곳의 일반 발권 업무가 사실상 중단되면서 항공편 35편이 지연되고 있습니다.오후 3시 30분 기준 각 항공사 체크인 카운터 주변에 승객 1천2백여 명이 대기하면서 극심한 혼잡이 발생하고 있습니다.인천공항공사는 항공사들이 이용하는 미국 에어링크(ARINC)의 글로벌 네트워크 불안정으로 인해 장애가 발생한 것으로 보고 대책 마련을 검토 중입니다.인천공항공사 관계자는 "발권 업무가 중단된 항공사들을 중심으로 항공기 운행이 지연되고 있다"며 "구체적인 상황을 파악할 예정"이라고 말했습니다.(사진=독자 제공, 연합뉴스)