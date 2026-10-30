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반도체 끌고 자동차 밀고…생산·소비·투자, 석 달 만에 트리플↑

이성훈 기자
작성 2026.10.30 09:39 조회수
반도체 끌고 자동차 밀고…생산·소비·투자, 석 달 만에 트리플↑
▲ 지난 1일 부산항 신선대 부두에 수출입 화물이 가득 쌓여 있다.

9월 국내 생산, 소비, 투자가 반도체 호조와 자동차 파업 종료, 신차 출시 효과 등의 영향으로 모두 증가했습니다.

트리플 증가는 6월 이후 석 달 만입니다.

전산업생산은 15년 6개월 만에 가장 큰 폭으로 증가했습니다.

국가데이터처가 오늘(30일) 발표한 '9월 산업활동동향'을 보면 지난달 전산업생산지수(계절조정·2020년=100)는 122.7로, 한 달 전보다 3.0% 증가했습니다.

지난달 증가 폭은 2011년 3월(3.4%) 이후 가장 큽니다.

전산업 생산 증가율은 6월 2.6%, 7월 0.1%로 쪼그라들다가 8월 -1.2%로 뒷걸음질 쳤지만 바로 반등했습니다.

광공업생산은 9.0% 증가했습니다.

특히 제조업 생산이 9.9% 늘며 증가세를 주도했습니다.

제조업 생산 역시 2009년 2월(10.5%) 이후 가장 큰 폭으로 늘었습니다.

제조업 중에선 반도체(19.2%), 자동차(39.9%) 등에서 증가세가 가팔랐습니다.

메모리 반도체 수요 지속에 따라 반도체 생산은 올해 2월(28.2%) 이후 가장 많이 증가했습니다.

8월 두드러지게 감소했던 자동차의 경우 파업이 종료되고, 하계휴가 역시 끝나면서 공장 가동률이 뛴 여파로 증가했습니다.

자동차 생산도 2020년 3월(46.6%) 이후 최대 폭 늘었습니다.

상품 소비를 보여주는 소매판매액지수는 3.6% 늘었습니다.

소매판매액지수는 6월(2.7%) 이후 3개월 만에 증가했습니다.

증가 폭은 2023년 2월(5.1%) 이후 3년 7개월 만에 최대입니다.

승용차 등 내구재(4.4%), 음식료품 등 비내구재(4.2%), 의복 등 준내구재(0.6%)에서 모두 판매가 증가했습니다.

특히 승용차 소매판매는 8월 13.3% 감소에서 9월 18.3% 증가로 전환됐습니다.

기저효과와 신차효과가 복합적으로 작용한 결과라고 데이터처는 분석했습니다.

이두원 데이터처 경제동향통계심의관은 "(소매판매 증가의) 가장 큰 원인은 자동차 판매가 회복된 부분"이라며 "명절 수요 확대 등으로 음식료품 같은 비내구재 판매가 확대됐고, 마트 등의 대규모 할인행사에 따라 음식료품 판매가 증가했다"고 설명했습니다.

이두원 국가데이터처 경제동향통계심의관이 30일 세종시 정부세종청사에서 2026년 9월 산업활동동향을 발표하고 있다. 9월 국내 생산, 소비, 투자는 모두 증가했다. 트리플 증가는 6월 이후 석 달 만이다.

서비스 소비를 보여주는 서비스업 생산은 0.5% 늘었습니다.

설비투자는 5.3% 늘었습니다.

설비투자 역시 전월 9.7% 감소에서 증가로 돌아섰습니다.

전기기기 및 장치 등 기계류(4.7%)와 기타운송장비 등 운송장비(7.4%)가 증가세를 이끌었습니다.

건설업체의 국내 시공실적을 보여주는 건설기성(불변)은 전월보다 5.8% 증갑니다.

건축(5.1%)과 토목(7.4%)에서 공사실적이 일제히 늘었습니다.

현재 경기 상황을 보여주는 동행지수 순환변동치는 전달보다 0.5포인트(p) 상승했습니다.

향후 경기를 예고하는 선행종합지수 순환변동치는 0.1p 하락했습니다.

한편 3분기 전산업생산은 반도체, 기계 장비 등의 호조에 힘입어 전 분기보다 1.9% 증가했습니다.

전산업생산은 2021년 4분기(2.7%) 이후 가장 큰 폭의 증가세를 나타냈습니다.

광공업생산은 3.9% 증가했습니다.

반면 소매판매액지수는 1.0% 감소했습니다.

소매판매액지수는 직전 분기(-1.8%)에 이어 2분기 연속 내리막길을 걸었습니다.

설비투자는 반도체 제조용 기계 등 투자가 늘면서 6.3% 증가했습니다.
 
(사진=연합뉴스)
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