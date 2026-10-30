반도체 끌고 자동차 밀고…생산·소비·투자, 석 달 만에 트리플↑

▲ 지난 1일 부산항 신선대 부두에 수출입 화물이 가득 쌓여 있다.

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9월 국내 생산, 소비, 투자가 반도체 호조와 자동차 파업 종료, 신차 출시 효과 등의 영향으로 모두 증가했습니다.트리플 증가는 6월 이후 석 달 만입니다.전산업생산은 15년 6개월 만에 가장 큰 폭으로 증가했습니다.국가데이터처가 오늘(30일) 발표한 '9월 산업활동동향'을 보면 지난달 전산업생산지수(계절조정·2020년=100)는 122.7로, 한 달 전보다 3.0% 증가했습니다.지난달 증가 폭은 2011년 3월(3.4%) 이후 가장 큽니다.전산업 생산 증가율은 6월 2.6%, 7월 0.1%로 쪼그라들다가 8월 -1.2%로 뒷걸음질 쳤지만 바로 반등했습니다.광공업생산은 9.0% 증가했습니다.특히 제조업 생산이 9.9% 늘며 증가세를 주도했습니다.제조업 생산 역시 2009년 2월(10.5%) 이후 가장 큰 폭으로 늘었습니다.제조업 중에선 반도체(19.2%), 자동차(39.9%) 등에서 증가세가 가팔랐습니다.메모리 반도체 수요 지속에 따라 반도체 생산은 올해 2월(28.2%) 이후 가장 많이 증가했습니다.8월 두드러지게 감소했던 자동차의 경우 파업이 종료되고, 하계휴가 역시 끝나면서 공장 가동률이 뛴 여파로 증가했습니다.자동차 생산도 2020년 3월(46.6%) 이후 최대 폭 늘었습니다.상품 소비를 보여주는 소매판매액지수는 3.6% 늘었습니다.소매판매액지수는 6월(2.7%) 이후 3개월 만에 증가했습니다.증가 폭은 2023년 2월(5.1%) 이후 3년 7개월 만에 최대입니다.승용차 등 내구재(4.4%), 음식료품 등 비내구재(4.2%), 의복 등 준내구재(0.6%)에서 모두 판매가 증가했습니다.특히 승용차 소매판매는 8월 13.3% 감소에서 9월 18.3% 증가로 전환됐습니다.기저효과와 신차효과가 복합적으로 작용한 결과라고 데이터처는 분석했습니다.이두원 데이터처 경제동향통계심의관은 "(소매판매 증가의) 가장 큰 원인은 자동차 판매가 회복된 부분"이라며 "명절 수요 확대 등으로 음식료품 같은 비내구재 판매가 확대됐고, 마트 등의 대규모 할인행사에 따라 음식료품 판매가 증가했다"고 설명했습니다.서비스 소비를 보여주는 서비스업 생산은 0.5% 늘었습니다.설비투자는 5.3% 늘었습니다.설비투자 역시 전월 9.7% 감소에서 증가로 돌아섰습니다.전기기기 및 장치 등 기계류(4.7%)와 기타운송장비 등 운송장비(7.4%)가 증가세를 이끌었습니다.건설업체의 국내 시공실적을 보여주는 건설기성(불변)은 전월보다 5.8% 증갑니다.건축(5.1%)과 토목(7.4%)에서 공사실적이 일제히 늘었습니다.현재 경기 상황을 보여주는 동행지수 순환변동치는 전달보다 0.5포인트(p) 상승했습니다.향후 경기를 예고하는 선행종합지수 순환변동치는 0.1p 하락했습니다.한편 3분기 전산업생산은 반도체, 기계 장비 등의 호조에 힘입어 전 분기보다 1.9% 증가했습니다.전산업생산은 2021년 4분기(2.7%) 이후 가장 큰 폭의 증가세를 나타냈습니다.광공업생산은 3.9% 증가했습니다.반면 소매판매액지수는 1.0% 감소했습니다.소매판매액지수는 직전 분기(-1.8%)에 이어 2분기 연속 내리막길을 걸었습니다.설비투자는 반도체 제조용 기계 등 투자가 늘면서 6.3% 증가했습니다.(사진=연합뉴스)