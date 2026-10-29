박승규 결승타…삼성, '1승 남았다!'

<앵커>



프로야구 플레이오프 3차전에서 삼성이 박승규의 결승타에 힘입어 기아를 누르고 한국시리즈 진출에 1승만 남겼습니다.



전영민 기자입니다.



<기자>



3차전은 시작부터 치열한 공방전이 펼쳐졌습니다.



1회 삼성 디아즈가 우월 선제 투런 홈런을 쏘아 올리자, KIA는 2회 김태군과 하주석의 연속 적시타로 동점을 만든 뒤, 3회 간판스타 김도영이 이번 포스트시즌 4호이자 역전 솔로 홈런을 터뜨려 홈팬들을 열광시켰습니다.



삼성이 5회 류지혁의 우월 투런 아치로 다시 승부를 뒤집은 뒤, 6회 토종 에이스 원태인을 구원 투입하는 승부수를 던졌는데, KIA 나성범이 우월 솔로포를 터뜨리며 또 동점을 만들었습니다.



팽팽하던 균형은 7회 깨졌습니다.



2아웃 2루에서 박승규가 우중간을 가르는 1타점 적시 2루타를 때려내 삼성이 다시 한 점 차 리드를 잡았습니다.



박승규는 덕아웃을 보며 포효하다가 상대 악송구를 보지 못해 3루까지 진루하지 못하며 코치들에게 꾸지람을 들었지만, 이어진 구자욱의 1타점 적시타 때 홈을 밟아 쐐기 득점을 올렸습니다.



삼성은 9회 투아웃 1-2루 위기에서 다시 김도영을 만나는 아찔한 위기에 몰렸지만, 일곱 번째 투수 사토시가 김도영을 초구에 3루 땅볼로 유도해 6대 4 승리를 지켰습니다.



1차전 패배 뒤 2연승을 달린 삼성이 한국시리즈 진출에 1승만 남겼습니다.



삼성은 내일(30일) 4차전에 페댁을 선발로 내세워 2년 만에 한국시리즈 진출에 도전하고, KIA는 에이스 네일을 사흘만 쉬고 등판시켜 벼랑 끝 탈출을 노립니다.



(영상취재 : 양두원, 영상편집 : 박정삼)