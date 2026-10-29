[민심어때] '정당 호감도' 민주 14%p 하락, 국힘 10%p 상승…대통령 지지율 반등은 착시 현상? 전문가 전망 '팽팽'

[주영진 뉴스브리핑]



인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.



■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)

■ 진행 : 주영진 앵커

■ 대담 : 김봉신 메타보이스 대표, 배종찬 인사이트케이 연구소장

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● 민심어때



배종찬 / 인사이트케이 소장

"이 대통령, SNS 많이 할수록 지지율 내려가"

"대통령 SNS, 횟수보다 내용이 중요…진정성 필요"

"대통령 지지율, 착시 현상에 발목 잡혀선 안 돼"

"지지율 수치보다 근본적 방향을 찾는 연구 필요"



김봉신 / 메타보이스 대표

"대통령 지지율 최근 하락 멈춰…'SNS 소통' 큰 문제 아냐"

"대통령 지지율, 미세하게 상승세 보일 가능성"

"외교안보·대북 분야 성과로 지지율 탄력 받아야"

"민주 호감도 40% 넘는다는 게 국힘에 아픈 부분"



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