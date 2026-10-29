뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

[민심어때] '정당 호감도' 민주 14%p 하락, 국힘 10%p 상승…대통령 지지율 반등은 착시 현상? 전문가 전망 '팽팽'

이혜미 기자
작성 2026.10.29 16:34 조회수
PIP 닫기
[주영진 뉴스브리핑]

인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.

■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 김봉신 메타보이스 대표, 배종찬 인사이트케이 연구소장
--------------------------------------------

● 민심어때

배종찬 / 인사이트케이 소장
"이 대통령, SNS 많이 할수록 지지율 내려가"
"대통령 SNS, 횟수보다 내용이 중요…진정성 필요"
"대통령 지지율, 착시 현상에 발목 잡혀선 안 돼"
"지지율 수치보다 근본적 방향을 찾는 연구 필요"

김봉신 / 메타보이스 대표
"대통령 지지율 최근 하락 멈춰…'SNS 소통' 큰 문제 아냐"
"대통령 지지율, 미세하게 상승세 보일 가능성"
"외교안보·대북 분야 성과로 지지율 탄력 받아야"
"민주 호감도 40% 넘는다는 게 국힘에 아픈 부분"

※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
이혜미 기자 사진
이혜미 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김용태
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지