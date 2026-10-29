[주영진 뉴스브리핑]
인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.
■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 김봉신 메타보이스 대표, 배종찬 인사이트케이 연구소장
--------------------------------------------
● 민심어때
배종찬 / 인사이트케이 소장
"이 대통령, SNS 많이 할수록 지지율 내려가"
"대통령 SNS, 횟수보다 내용이 중요…진정성 필요"
"대통령 지지율, 착시 현상에 발목 잡혀선 안 돼"
"지지율 수치보다 근본적 방향을 찾는 연구 필요"
김봉신 / 메타보이스 대표
"대통령 지지율 최근 하락 멈춰…'SNS 소통' 큰 문제 아냐"
"대통령 지지율, 미세하게 상승세 보일 가능성"
"외교안보·대북 분야 성과로 지지율 탄력 받아야"
"민주 호감도 40% 넘는다는 게 국힘에 아픈 부분"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
[민심어때] '정당 호감도' 민주 14%p 하락, 국힘 10%p 상승…대통령 지지율 반등은 착시 현상? 전문가 전망 '팽팽'
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글