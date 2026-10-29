중국 반발에…'헬로키티' 일 산리오, '반중 논란' 드라마와 협업 중단

▲ 헬로키티 (자료화면)

'헬로키티'로 유명한 일본 캐릭터기업 산리오가 중국을 부정적으로 묘사한 일본 TBS 드라마 '비반트'(VIVANT) 협력 상품 출시 계획을 포기했습니다.중국 관영매체와 네티즌들의 비난 여론과 불매운동 움직임을 의식한 것이라는 해석이 나옵니다.산리오는 어젯(28일)밤 헬로키티 웨이보(중국판 엑스) 공식 계정을 통해 발표한 중국어 성명에서 "우리는 이번 협업 내용에 산리오그룹의 이념에 부합하지 않는 표현이 포함됐다고 판단했고, 이에 따라 이번 콜라보레이션 및 모든 후속 프로젝트와 홍보 활동을 중단하기로 결정했다"고 밝혔습니다.이어 "산리오는 창립 이래 줄곧 캐릭터를 통해 배려와 연결 등 가치관을 전달해왔고, 모두가 화목하게 지내는 기업 이념을 실천하기 위해 노력해왔다"며 "이번 사건과 관련해 우리는 각계의 의견을 진지하게 청취·중시할 것이고, 앞으로 콜라보레이션 프로젝트를 진행할 때 심사 메커니즘을 한층 강화할 것"이라고 덧붙였습니다.이 사안은 최근 일본에서 방영 중인 드라마 '비반트' 시즌2와 연관됩니다.이 드라마는 일본 방위성이 그 존재를 인정하지 않는 특수조직 '벳판'에 속한 첩보원이 일본 안보를 위협하는 해외 세력을 처단한다는 내용입니다.가상의 중앙아시아 국가 '발카'를 거점으로 한 테러 집단을 적대 세력으로 묘사했던 2023년 방영 시즌1과 달리, 7월 시작된 시즌2에서는 중국의 가상 첩보기관 '신시'를 적대 세력으로 설정했습니다.드라마는 일본에서도 국가주의 성향이 짙다는 비판을 받았으나, 중국에서는 한층 거센 분노를 일으켰습니다.중국CCTV는 중국 첩보원이 일본 벳판 조직원의 손가락을 자르거나 복부를 흉기로 찌르는 고문 장면이 나오는 등 중국인을 잔인한 가해자로 묘사한 것이 과거 일본군이 중국 침략 당시 행했던 고문과 유사하다며 이 드라마가 의도적으로 적대감을 부추겼다고 비난했습니다.중국 웨이보에서는 25일 '일본 드라마 비반트가 중국을 비방했다'는 검색어가 1위에 오르기도 했습니다.누적된 안보 갈등에 작년 다카이치 사나에 일본 총리의 '대만 유사시 개입' 시사 발언이 더해지며 중일 관계가 얼어붙은 상황 속에 양국 사회와 정치권이 서로에 대한 반감을 키우는 추세가 드라마에 반영된 것 아니냐는 해석도 제기됐습니다.이런 가운데 산리오가 비반트와 협력에 나선다는 소식이 전해지자 중국 관영매체와 네티즌들은 헬로키티를 새로운 '표적'으로 지목했습니다.중국 관영매체 환구시보는 29일 '헬로키티는 일본 우익과 함께 춤을 춰서는 안 된다' 제하의 논평에서 "중국은 산리오에 매우 중요한 해외 시장으로, 2026년 상반기 산리오의 중국 시장 매출은 전년 대비 40% 증가한 7억 8천100만 위안(약 1천560억 원)이었다"며 "중국 시장을 중시한다면, 중국 존중을 행동으로 옮겨야 한다"고 주장했습니다.환구시보는 일본 스트리트 패션 브랜드 위고(WEGO)가 애니메이션 '나의 히어로 아카데미아'와 협업해 의류 상품을 출시하려다 중국에서 배척받은 사례를 거론하기도 했습니다.일본 만화잡지 '주간소년점프'에 연재됐던 '나의 히어로 아카데미아'는 2020년 인체 실험을 하는 악당 캐릭터 '시가 마루타'를 등장시켜 중국에서 논란이 됐습니다.과거 일제의 생체실험부대인 731부대가 실험 대상자를 지칭하는 데 사용했던 '마루타'를 캐릭터 이름에 썼기 때문입니다.환구시보는 "근래 일본 사회에 침략 범죄를 열혈 스토리로 포장한 대중문화예술 작품이 적지 않게 나오고 있다"며 "산리오는 오염된 첫 번째 사례가 아니고, 마지막 사례도 아니다. 산리오는 입장을 분명히 밝힐 책임이 있고, 그렇게 할 필요도 있다"고 덧붙였습니다.(사진=연합뉴스)