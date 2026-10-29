담배서 니코틴·타르 외 1군 발암물질 다수 확인됐다

▲ 자료화면

정부가 처음 실시한 담배 유해 성분 검사 결과에서 니코틴, 타르 외에 포름알데히드를 비롯한 다양한 1군 발암물질이 확인됐습니다.이러한 발암물질은 궐련, 궐련형 전자담배뿐만 아니라 액상형 전자담배에서도 대부분 검출됐습니다.정부는 국내 제조·수입 담배 제품 465개의 품목별 유해 성분 검사 결과를 담배유해성관리정책위원회 심의를 거쳐 처음 공개했습니다.궐련 담뱃갑에는 기존에 니코틴, 타르 함량과 니켈, 카드뮴 등 발암성 물질 6종이 들어 있다는 정보만 기재돼 있었는데, 이번 검사를 통해 담배 유해 성분의 상세한 정보가 확인됐습니다.식품의약품안전처가 이번에 검사한 담배 제품은 궐련 256개, 궐련형 전자담배 104개, 액상형 전자담배 105개입니다.검사 성분은 궐련과 궐련형 전자담배가 각각 44종, 액상형 전자담배 20종으로, 중복을 제외하면 총 46종입니다.식약처는 궐련, 궐련형 전자담배는 흡연 중 발생하는 배출물을 포집해 개비당 함량을 측정했고, 액상형 전자담배는 액상 자체를 검사했다고 전했습니다.궐련과 궐련형 전자담배에서는 모든 제품에서 니코틴과 타르가 검출됐습니다.궐련의 개비당 검출량은 니코틴 0.8∼2.6㎎, 타르 11.7∼40.4㎎이었습니다.모든 궐련 제품에서는 니코틴과 타르 외에 국제암연구소(IARC)가 인체 발암물질로 분류한 포름알데히드, 1,3-부타디엔, 벤젠, 카드뮴이 검출됐습니다.대부분의 궐련에서는 2-아미노나프탈렌, 4-아미노비페닐, NNN, NNK, 아크릴로니트릴, 벤조피렌이 확인됐습니다.궐련형 전자담배의 니코틴, 타르 검출량은 궐련보다는 다소 적었습니다.개비당 니코틴은 0.1∼1.2㎎, 타르는 10.3∼32.0㎎였습니다.이외에 포름알데히드가 모든 궐련형 전자담배에서 검출됐고, 대부분 제품에서 NNN과 NNK, 벤조피렌이 나왔습니다.액상형 전자담배의 경우 전 제품에서 니코틴, 프로필렌글리콜, 글리세린이 확인됐습니다.니코틴 검출량은 액상 1ｇ당 5.7∼20.0㎎였습니다.또 액상형 전자담배 제품 105개 중 99개에서 포름알데히드가 확인됐습니다.정부는 이번 조사 결과에 대해 정해진 시험조건에서 유해 성분 함량을 측정한 것으로, 특정 성분의 검출량이 적거나 정량 한계 미만이라는 이유로 해당 담배가 덜 해롭다고 판단할 수는 없다고 강조했습니다.이어 궐련형 전자담배와 액상형 전자담배는 원료와 첨가물, 가열·기화 방식 등이 궐련과는 달라 새로운 유해 성분이 존재할 가능성도 있다고 경고했습니다.정부는 궐련, 궐련형 전자담배와 액상형 전자담배는 측정 기준이 각각 개비, 무게로 다르기 때문에 이들 유형 간 수치를 직접 비교하는 것도 적절하지 않다고 당부했습니다.세계보건기구(WHO) 등에 따르면 담배에는 화학물질 7천여 종과 발암물질 70여 종이 포함돼 있어 신체 건강에 해로운 것으로 알려졌습니다.담배유해성관리정책위원회는 이번 검사 결과를 '덜 유해한 담배를 고르는 기준'으로 삼아서는 안 된다며 무엇보다 금연하는 것이 중요하다고 밝혔습니다.정부는 지난 4월 시행된 개정 담배사업법에 따라 내년부터 합성니코틴 담배의 유해 성분을 검사해 공개할 방침입니다.궐련형 전자담배에서만 생성되는 유해 성분을 탐색해 시험방법을 개발하고, 액상형 전자담배도 배출물을 검사할 수 있도록 시험방법을 고안할 예정입니다.(사진=연합뉴스)