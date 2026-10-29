미 기준금리, 추가 인상 없이 3.75∼4.00% 동결

▲ 케빈 워시 연준 의장

미국 중앙은행인 연방준비제도(Fed·Federal Reserve)는 28일(현지시간) 기준금리를 연 3.75∼4.00%로 동결했습니다.지난달 3년 2개월 만에 기준금리를 인상한 이후, 추가 인상 없이 금리 수준을 유지한 겁니다.연준은 연방공개시장위원회(FOMC)에서 이와 같은 결정이 내려졌다고 밝혔습니다.이번 결정은 표결권이 있는 12명의 FOMC 위원(연준 이사 및 지역연방준비은행 총재) 가운데 찬성 10명, 반대 2명으로 이뤄졌습니다.연준의 이번 금리 동결로 한국(3.00%)과 미국의 금리 차는 1.00%p(미 상단 기준)로 유지됐습니다.연준은 성명을 통해 "경제활동은 강력한 속도로 확장되고 있다"며 지정학적 불확실성에도 국내 지출이 탄탄하고 생산성과 자본 투자가 견조하다고 평가했습니다.고용에 대해서는 일자리가 노동력 증가에 맞춰 늘어나고 있으며 실업률도 큰 변동이 없다고 밝혔습니다.다만 "인플레이션은 여전히 높은 수준"이라며 추가 경제지표를 토대로 물가상승률을 목표치인 2%로 되돌리기 위한 적절한 통화정책 기조를 결정하겠다고 강조했습니다.앞서 연준은 2024년 9월과 11월, 12월에 이어 지난해에도 9월과 10월, 12월 3차례 연속 기준금리를 인하했습니다.올해 들어서는 5차례 연속 금리를 동결하다가 지난달 3년 2개월 만에 금리 인상에 나서며 통화 긴축으로 방향을 전환했습니다.이번 동결은 지난달 금리 인상의 영향을 지켜보면서 추가 긴축 여부를 판단하려는 조치로 해석됩니다.고물가 부담이 주요 쟁점으로 떠오른 미국의 11월 3일 중간선거를 앞두고 이뤄졌다는 점에서도 주목됩니다.다만 연준이 물가 상승 압력이 여전히 높다고 평가하며 추가 금리 인상 가능성도 열어두면서 선거 이후 통화 긴축이 재개될 가능성이 남아 있습니다.(사진=게티이미지)