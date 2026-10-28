위례선 트램 공사 97% 끝났지만…12월 개통, 내년으로 연기

▲ 위례선 트램 열차와 보행자 공유 공간 상상도

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올해 12월로 예정됐던 위례선 트램 개통이 내년으로 미뤄집니다.공사는 97%까지 진행됐지만 보행자·자동차와 운행 공간을 공유하는 트램 특성상 안전 확보를 위한 추가 교통안전 절차에 시간이 걸리면서 개통까지 필요한 시간이 늘어나게 됐습니다.서울시는 위례선 트램의 교통안전시설 설치를 둘러싼 관계기관 간 이견 조정을 마치고 교통시설 안전진단 등 후속 절차에 본격 착수했다고 밝혔습니다.위례선은 지하철 5호선 마천역에서 8호선·수인분당선 복정역을 잇고, 8호선 남위례역으로 연결되는 총연장 5.4㎞ 노선입니다.정거장 12곳과 차량기지 1곳을 갖추고 차량 8편성이 운행할 예정입니다.위례선 트램은 국내에서는 최초로 공중 전차선 없이 차량 지붕의 배터리로 달리는 무가선 방식이 적용되며 교통약자를 위한 초저상 구조로 제작됐습니다.현재 궤도와 정거장, 차량기지 등 주요 기반 시설 공사를 마무리했고, 차량도 모두 반입됐습니다.이어 철도시설의 성능과 안전성을 확인하는 시설물 검증 시험이 진행 중입니다.위례선 트램은 전체 노선 가운데 약 1.2㎞가 보행자 혼용구간이고 일반도로 교차로 13곳에서는 자동차·보행자와 동선을 공유합니다.이 때문에 트램 주행 구간을 도로와 철도 가운데 어떻게 볼지, 교통안전시설 심의를 어떤 방식으로 진행할지 등을 놓고 관계기관 간 해석 차이가 발생하면서 서울경찰청의 교통안전 심의가 지연되는 등 개통 절차가 지연됐습니다.서울시는 국토교통부와 협의해 트램 운행구간을 도로와 철도로 중복 지정하고, 법제처로부터 중복으로 지정된 구간도 도로의 지위가 유지돼 교통안전시설을 설치할 수 있다는 해석을 받았습니다.이후 지난달 국토부 대도시권광역교통위원회(대광위) 갈등 조정 결과에 따라 교통시설 안전진단을 먼저 실시하고, 그 결과를 반영해 교통안전 심의를 진행하기로 정리됐습니다.교통시설 안전진단은 개통 전 잠재적인 교통사고 위험 요인을 조사하고 개선 대책을 마련하는 절차입니다.진단이 완료되면 서울경찰청이 트램 선로와 보행자·자동차의 이동 경로가 교차하는 구간 등을 대상으로 교통안전 심의를 진행합니다.시는 지난 14일 한국도로교통공단과 계약을 맺고 안전진단에 착수했으며 내년 3월까지 이를 마무리할 계획입니다.이후 교통안전 심의 결과에 따라 필요한 시설을 보완하고 철도종합시험 운행 등 법정 절차를 밟아 위례선을 개통할 예정입니다.이에 따라 일단 당초 목표였던 올해 12월 개통은 어려워졌습니다.서울시는 안전시설 보완 범위와 시험 운행 기간 등을 종합적으로 검토해 내년 상반기 중 확정 개통 일정을 발표할 예정입니다.개통 지연을 줄이기 위해 관계기관 협의와 행정절차는 최대한 병행합니다.대광위에 서울경찰청 등이 참여하는 협의체(TF) 구성을 요청하고 안전진단 단계부터 쟁점을 사전에 조율해 교통안전 심의와 종합시험 운행 등 병행할 수 있는 절차를 신속히 추진할 방침입니다.임춘근 서울시 도시기반시설본부장은 "국내 최초 트램 도입에 따른 안전 확보와 법·제도 정비 과정에서 개통이 지연돼 시민들께 송구하다"며 "남은 안전 절차를 신속하고 철저하게 이행해 개통 지연을 최소화하겠다"고 말했습니다.(사진=서울시 제공, 연합뉴스)