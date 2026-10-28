트럼프 "중간선거 공정하면 수용"…단서 달며 불복 여지

▲ 도널드 트럼프 미국 대통령

도널드 트럼프 미국 대통령은 27일(현지시간) 공화당의 패색이 짙은 중간선거 결과 수용에 대해 "선거가 공정하게 치러지면 수용하겠다"고 밝혔습니다.트럼프 대통령은 이날 텍사스주로 유세를 떠나기 전 워싱턴DC 인근 앤드루스 합동기지에서 기자들과 만나 중간선거 결과 수용 여부를 묻는 질의에 이같이 답했습니다.트럼프 대통령의 언급은 공정 선거라는 단서를 달아 조건부 승복 의사를 밝힌 것입니다.따라서 향후 선거 부정 및 불공정 행위를 앞세워 선거 불복 여지를 둔 것으로도 해석이 가능합니다.무엇보다 민주당이 하원뿐만 아니라 상원 탈환까지 노리는 상황에서 격전지 상원의원 선거 결과를 두고 논란이 벌어질 수 있다는 전망도 나옵니다.앞서 트럼프 대통령은 초박빙 경합이 벌어지는 알래스카주의 연방 상원의원 선거와 관련, 민주당 후보가 근소한 차이로 승리할 경우 선거 결과를 곧바로 확정하지 못하도록 요구하는 소송을 제기하도록 법무부에 지시하기도 했습니다.그동안 트럼프 대통령은 명확한 근거 없이 자신이 패배한 2020년 대선을 비롯해 미국의 전국 단위 선거에서 부정행위가 만연하다고 주장해왔고, 주(州) 정부에 권한이 있는 선거 관리에 연방 정부의 통제권을 확보하려 시도해왔습니다.트럼프 대통령은 민주당이 이번 선거에서 하원 다수당을 차지하더라도 대통령에게 주어진 법안 거부권을 활용하겠다는 계획도 거듭 강조했습니다.트럼프 대통령은 '민주당이 하원을 장악하면 어떻게 협력할 계획인가'라고 묻자 "방법을 찾아낼 것이다. 나에게는 강력한 거부권이 있다"고 답했습니다.이어 "그런 상황이 오지 않기를 바라지만, 그렇게 된다면 이는 이전에 많은 대통령에게도 있었던 일"이라며 "강력한 거부권이 있으면 합의할 수 있다"고 말했습니다.앞서 트럼프 대통령은 지난 23일에도 "모든 법안에 거부권을 행사하겠다"며 "거부하고, 거부하고, 거부하면 그들이 찾아와서 '이걸 어떻게 성사시킬 수 있나'라고 말할 것이다. 이렇게 해서 협상한다"고 말했습니다.미국 대통령은 의회에서 넘어온 법안에 거부권을 지니고 있으며, 이를 무력화하려면 상·하원 모두에서 3분의 2(상원 67표, 하원 290표) 이상의 찬성표가 필요합니다.(사진=AP, 연합뉴스)