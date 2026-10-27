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[사건why] 유명 배우가 이런 광고를?…AI 이용한 '무법천지' 딥페이크

조지현 기자
작성 2026.10.27 19:41 수정 2026.10.27 20:57 조회수
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[뉴스헌터스]

인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명 'SBS <뉴스헌터스>'를 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.

■ 방송 : SBS <뉴스헌터스> 월~금 (18:50~19:50)
■ 진행 : 김종원, 윤태진 앵커
■ 대담 : 송지원 (변호사), 이경민 (변호사)
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유명 남자 배우를 꼭 닮은 사람이 나오는 선정적인 광고 영상이 돌고 있다는 제보가 왔습니다. 문제의 광고는 AI로 만든 영상으로 보이는데요, AI로 동영상을 만드는 앱을 알리는 광고였습니다. 대체 이 업체는 무슨 생각으로 유명 배우 얼굴을 무단으로 사용한 걸까요. 또 이 업체의 광고를 실어준 업체 또한 모르고 한 일일까요? 법적으로 어떤 책임을 물을 수 있을까요?

※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
영문 기사 보기 (View English Article)
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