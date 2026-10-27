깨어난 '사자군단'…삼성, 2차전 반격 시작

<앵커>



프로야구 삼성과 KIA의 플레이오프 2차전이 펼쳐지고 있습니다. 어제(26일) 1차전을 내준 삼성이 오늘 화끈한 타격으로 반격에 나섰는데요.



현재 상황 유병민 기자입니다.



<기자>



네, 삼성은 어제 1차전에서 2안타 빈공 속에 안방에서 졌는데, 오늘도 2회까지 무득점으로 침묵했고, 3회 초엔 선발 후라도가 원아웃 1, 3루에서 이호연에게 1타점 희생플라이를 맞아 선제점을 허용했습니다.



분위기를 내주려는 순간 삼성 타선이 마침내 깨어났습니다.



이어진 3회 말 투아웃 2루에서 박승규가 절묘한 타격으로 1타점 동점 2루타를 터뜨렸고, 후속 타자 구자욱이 우중간에 떨어지는 역전 적시타를 날리고 포효했습니다.



그리고 디아즈가 결정적인 한 방을 터뜨렸습니다.



KIA 선발 올러의 시속 151km짜리 빠른 공을 받아쳐 우중간 담장을 총알 같이 넘기는 투런 아치를 그려 라이온즈파크를 열광에 빠뜨렸습니다.



4회 류지혁이 깊숙한 타구를 잡아 멋진 송구로 안타를 지워내 KIA의 추격 의지를 꺾은 삼성은 5회 바뀐 투수 이의리의 제구 난조를 틈타 투아웃 만루 기회에서 밀어내기 볼넷으로 한 점을 더 달아났습니다.



이대로 삼성이 승리하면 두 팀은 1승 1패를 기록하고, 모레 광주에서 3차전을 치릅니다.



(영상편집 : 이홍명)