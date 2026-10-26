[단독] 흉기 들고 아내 위협한 30대 남편 체포…경찰, 긴급임시조치

자택에서 흉기를 들고 아내를 위협한 30대 남성이 경찰에 붙잡혔습니다.



서울 강동경찰서는 오늘(26일) 새벽 0시쯤 서울 강동구 암사동 자택에서 아내에게 흉기를 들고 위협한 30대 남성 A 씨를 특수협박 혐의로 현행범 체포했습니다.



A 씨는 아내와 말다툼한 뒤 잠들었다가 아내가 자신을 깨우자 화가 나 범행을 저지른 걸로 알려졌습니다.



피해자 신고로 경찰이 출동하자, A 씨는 4층 자택 난간에서 투신 소동을 벌이다 약 30분에 걸친 경찰의 설득 끝에 스스로 내려온 걸로 파악됐습니다.



위험성이 높다고 판단한 경찰은 현장에서 직권으로 긴급임시조치 1·2·3호를 발동했습니다.



긴급조치 1~3호는 각각 ▲퇴거 등 격리 ▲100m 이내 접근 금지 ▲전기통신 접근 금지 등입니다.



다만 A 씨와 관련된 이전 112 신고 기록은 없는 걸로 알려졌습니다.



경찰은 A 씨를 조사한 뒤 임시조치 및 구속영장 신청을 검토하겠다는 방침입니다.



(사진=연합뉴스)