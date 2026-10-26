'AI 회의론자' 빌 게이츠 "향후 20년 인류 최대 혼란 빚어질 것"

▲ 빌 게이츠

인공지능(AI)의 부작용을 여러 차례 강조한 빌 게이츠 마이크로소프트(MS) 창업자가 AI로 인해 인간의 거의 모든 역할이 대체되며 향후 20년이 가장 혼란스러운 시기가 될 것이라고 전망했습니다.25일(현지시간) 영국 가디언 자매지 옵저버와의 인터뷰에서 "AI는 '진화적 사건'"이라며 "원숭이에서 인간으로 진화한 것처럼 지구상 생명체에 있어 단계가 바뀌는 변화"라고 강조했습니다.그는 "가장 똑똑한 존재가 재정의되고 있다"며 더는 인간이 지구에서 가장 지능적인 존재가 아니며, AI가 이 자리를 대체하고 있다고 설명했습니다.이어 AI 덕에 향후 5년 정도는 수학자들의 전성기가 이어지겠지만, 향후 20년 안에 어떤 시점에서는 "AI가 수학, 생물학, 공학 설계 등에서 인간보다 우월해질 것이다. 우리는 역사상 매우 극적인 지점에 있다"고 선언했습니다.IT업계를 선도해왔던 자신조차도 이미 AI에 뒤처졌다고 시인했습니다.게이츠는 "지난해 말 때쯤 제가 13살 때부터 집착해오던 코딩 실력이 본질적으로 쓸모가 없어졌다는 것을 알게 됐다"며 이제는 인간이 세계 최고의 코딩 기술자가 될 수 없다고 했습니다.AI가 노동 분야에서 인간의 거의 모든 역할을 대체할 것이라는 전망도 되풀이했습니다.그는 "휴머노이드를 통해 인간의 육체노동, 사무직 노동, 발명의 기술까지 대체될 것"이라며 노동을 잃은 인간이 처할 상황에 대해 지적했습니다.게이츠는 이날 팟캐스트 디코더에 출연해서도 AI가 진정한 풍요를 만들어낼 것이지만, 향후 20년간은 "인류 역사상 가장 혼란스러운 시기가 될 것"이라고 예상했습니다.그는 "나의 가장 큰 우려는 승자와 패자가 갈리고 수많은 혼란이 빚어지는 20년간의 전환기"라며 "대부분의 재화와 서비스에서 인간의 노동은 그 어떤 것도 필요하지 않게 될 것"이라고 경고했습니다.그러면서 "AI가 더 잘하더라도 예술과 스포츠, 요리, 보육과 같은 활동은 인간 고유의 영역으로 남길 수 있다"며 이를 위한 정치권의 고민을 촉구하기도 했습니다.게이츠는 "AI가 저에게 '제가 당신보다 나으니 가서 피클 볼(테니스와 유사한 공놀이)이나 치세요. 이 일은 제가 처리하고 나중에 연락하겠습니다'라고 한다면 이는 웃어넘길 수만은 없는 일"이라고 덧붙였습니다.