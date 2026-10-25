음주측정 전 입 헹굴 물 안 준 경찰…대법 "유죄 증거로 못 써"

▲ 음주운전 단속

음주 측정 전에 운전자에게 입을 헹굴 물을 제공하지 않았다면 측정 결과를 유죄의 증거로 사용할 수 없다는 대법원 판단이 나왔습니다.대법원 1부(주심 천대엽 대법관)는 최근 도로교통법 위반 혐의로 기소된 A 씨에게 징역 1년에 집행유예 2년을 선고한 원심을 깨고 사건을 대전지법으로 돌려보냈습니다.A 씨는 2023년 12월 세종시 한 도로에서 술에 취한 상태로 화물차를 운전한 혐의로 재판에 넘겨졌습니다.경찰은 도로 한가운데 시동이 켜진 차량의 운전석에서 사람이 잠들어 있다는 신고를 받고 출동해 A 씨를 상대로 음주 측정을 했습니다.당시 측정된 A 씨의 혈중알코올농도는 0.081%였는데, 경찰은 측정 과정에서 A 씨에게 입을 헹굴 물을 제공하지 않았고, 이후 석방될 때까지 1시간여 동안 물을 제공하거나 재측정을 요구하지 않았습니다.검찰은 A 씨가 2019년에도 음주 운전으로 벌금 100만 원의 약식명령을 확정받은 전력이 있다는 점을 들어 음주 운전 재범 혐의를 적용했습니다.이에 A 씨는 경찰이 입을 헹굴 물을 제공하지 않아 혈중알코올농도가 실제보다 높게 측정됐다며 측정 결과가 위법수집증거에 해당한다고 주장했습니다.1심은 입 헹굼 물 제공이 경찰청 내부 지침에 따른 절차일 뿐 이를 지키지 않았다고 해서 음주 측정이 위법해지는 건 아니라며 A 씨에게 징역 1년에 집행유예 2년을 선고했습니다.1심 재판부는 음주를 마친 뒤 20분 이상 지나 측정이 이뤄진 만큼, 입을 물로 헹구는 조치가 필요했다고 보기도 어렵다고 봤습니다.2심도 1심 판단을 유지하며 원고의 항소를 기각했습니다.2심은 "피고인이 갑자기 일어나 측정기를 물고 불어 음용수를 제공하지 못한 것으로, 그 책임은 피고인에게 있다"며 음주 측정 결과도 대체로 정확하다고 판단했습니다.하지만, 대법원은 A 씨의 음주 측정 결과가 위법수집증거에 해당한다며 원심을 뒤집었습니다.대법은 이 사건 음주 측정이 이뤄지기 전인 2023년 7월 입 헹굼 물 제공 절차가 도로교통법 시행규칙에 명시돼 법적 구속력을 갖게 됐다고 봤습니다.이에 따라 해당 절차를 거치지 않은 음주 측정 결과는 원칙적으로 증거능력이 배제돼 유죄의 증거로 사용할 수 없다고 설명했습니다.또, 음주 측정 결과를 예외적으로 유죄의 증거로 사용할 수 있는 경우에도 해당하지 않는다고 판단했습니다.대법은 "음주 종료 시부터 20분이 지나면 구강 내 잔류 알코올의 영향이 사라진다는 연구 결과는 트림이나 딸꾹질 등의 영향이 배제된 실험을 전제로 하는 것"이라며 "실제 음주 운전 단속 현장에서는 잔류 알코올로 인한 혈중알코올농도가 실제보다 높게 측정될 위험이 사라진다고 볼 수 없다"고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)