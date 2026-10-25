재경위 "주택 종부세율 올리면 임차인에 세금 부담 전가 가능성"

▲ 서울 시내 아파트 밀집 지역

종합부동산세 세율을 높이면 주택 임대료가 올라 임차인에게 세금 부담이 전가될 가능성이 있다고 국회 재정경제기획위원회가 검토 의견을 내놓았습니다.국회가 종부세법 개정안 등 정부 발의 세법 개정안 심사에 조만간 본격적으로 나설 예정인 가운데 뜨거운 논쟁이 예상됩니다.25일 조세당국과 정치권에 따르면 재경위는 이정은 수석전문위원 명의로 최근 내놓은 조세분야 법률안 검토보고서에서 종부세법 개정안에 담긴 주택 종부세율 인상 계획에 관해 이같이 밝혔습니다.재경위는 이 보고서에서 "다주택자에 대한 높은 보유세 부담은 임대인의 비용 증가로 이어져 임대료 인상 등의 형태로 임차인에게 세부담이 전가될 가능성이 있고, 이 경우 정책 목표와는 달리 오히려 임차인의 주거비 부담을 증가시키는 등 전월세 시장을 왜곡할 가능성도 있다는 의견이 제기될 수 있다"고 관측했습니다.종부세율 인상이 1주택자의 세부담을 가중할 수 있다며 "소유집중 완화라는 정책 목적과는 무관하게 경제적 자유와 거주이전의 자유를 제약하는 결과를 초래할 수 있다"는 우려도 소개했습니다.종부세법 개정안에는 세율을 주택 가액 기준으로 일원화하되 과세표준(과표) 6억원을 넘기는 구간의 세율을 현재보다 높이는 계획이 담겨 있습니다.현재 1.0%가 적용되는 과표 6억원 초과 12억원 이하 구간의 세율은 2028년 이후에 1.3%로 올립니다.12억원을 초과하는 4개 구간의 경우 2주택 이하 보유자의 세율은 0.7∼2.3%포인트(p) 높아집니다.재경위는 종부세가 실현된 소득이 아니라 자산 가격을 기준으로 과세하므로 "납세자의 단기소득 및 현금흐름과 괴리된 세 부담을 가중시킬 수 있다"면서 조세저항을 유발하거나 정책 효과가 예상과 다르게 나타날 가능성에 주목했습니다.이와 관련해 "종부세율 인상으로 인한 보유비용 증가는 이론적으로 주택가격을 하락시키는 요인으로 작용해야 하지만, 주택가격 결정에는 조세부담 외에도 금리·소득·주택공급·금융여건 등 다양한 요인이 작용하기 때문에 세율 인상의 정책효과가 희석될 수 있다"면서 "정책 효과가 기대한 시점에 충분히 나타나지 않을 수 있다"고 지적했습니다.재경위는 종부세 기본 공제금액을 거주 여부에 따라 차등적으로 설정한 것에는 "수도권 전월세 시장에의 공급이 감소하고 임대료가 상승하는 등 임차인에게 세부담이 전가될 가능성이나 수도권 쏠림 현상 심화 가능성에 대해 고려할 필요가 있다"는 지적이 나올 수 있다고 내다봤습니다.종부세법 개정안은 다주택자의 기본공제액을 '5억원×(거주주택가액÷주택가액합계액)+4억원'으로 규정합니다.이런 산식은 기본공제액을 높이기 위해 상대적으로 비싼 수도권 주택에 거주하도록 다주택자를 유인하는 요소가 될 수 있다는 취지입니다.재경위는 "이에 따라 수도권 쏠림 현상이 심화될 수 있고, 수도권 전월세 시장의 공급이 더욱 줄어들 가능성이 있다"며 "공급 감소로 인해 임대료가 상승할 수 있으며, 늘어난 세부담을 임대료에 반영함에 따라 임차인에게 세부담이 전가될 가능성이 존재한다"고 덧붙였습니다.과표에 영향을 주는 공정시장가액비율 하한을 60%에서 70%로 올리는 계획에는 "세율 인상과 중첩돼 현금흐름에 제약이 있는 고자산-저소득 가구의 세부담이 과도하게 증가할 우려가 있다"고 덧붙였습니다.다만, 재경위는 거주1주택자 기본공제액 상향에 따라 "상대적으로 적은 규모의 주택을 가진 자들에 대하여 세부담을 완화할 수 있을 것"이라고 평가했습니다.아울러 거주 여부에 따른 기본공제액 차등화로 부동산 투기 수요를 억제하는 효과가 있을 것이라고 개정안에 찬성하는 이들이 기대하는 효과도 함께 전했습니다.정부는 1세대1주택자가 집을 팔 때 최대 80%의 공제를 적용하는 장기보유특별공제(장특공제)를 장기거주소득공제로 전환하고 현재 무제한인 공제액을 2029년부터는 10억원으로 제한하는 소득세법 개편안도 발의했습니다.장특공제 개편으로 예상되는 효과와 부작용도 보고서에 실렸습니다.재경위는 실거주 중심의 주택 보유를 유도하고 과세 형평성 제고라는 측면에서 개편에 관한 찬성 의견이 나올 수 있다면서도 "부동산 거래를 위축시키고 시장 내 매물 공급이 감소할 우려가 있다"고 역효과 가능성을 거론했습니다.보유공제가 없어지는 2029년부터는 양도소득세 증가를 우려한 비거주자들이 거주기간을 채우려고 매도를 미루거나 향후 공제한도가 다시 높아지기를 기대하는 이들이 매각을 늦춰 동결 효과가 생길 수 있으며 전월세 물건이나 매물이 감소할 가능성도 고려해야 한다는 취지입니다.재경위는 정부 개편안이 "장특공제를 기대하면서 부동산을 장기간 보유하고 있는 납세자의 기대이익과 신뢰를 보호하지 못하는 측면이 있다"는 의견을 전하며 개편에 앞서 유예기간을 늘리는 방안 등을 조명했습니다.아울러 거주자를 우대하도록 종부세와 장특공제를 개편할 때 직장·학업 등 부득이한 사유로 요건을 충족하지 못하는 이들을 고려해야 한다고 제언했습니다.재경위는 부동산 외 세법 개정안에도 의견을 밝혔습니다.가업상속공제 한도를 현행 600억원에서 1천억원으로 확대하면 상속세가 지닌 부의 재분배 기능을 약화할 수 있고 큰 기업을 물려받는 상속인에게 혜택을 줘 조세의 역진성을 심화시킬 수 있다고 평가했습니다.조세지원인 출산·입양공제를 미래대응기금 사업으로 이관해 재정지원으로 전환하면 재정 확보가 세수 여건에 좌우될 수 있으므로 향후 안정적으로 운용될지 판단하기 어려운 측면이 있다고 진단했습니다.신설을 추진하는 생산적금융 개인종합자산관리계좌(ISA)는 자금 여력이 큰 가입자에게 혜택이 집중될 수 있다고 재경위는 분석했습니다.(사진=연합뉴스)