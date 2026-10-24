태풍 '참피' 북상에 강풍·폭우…수요일엔 기온 '뚝'

<앵커>



태풍 '참피'의 간접 영향으로 남해안과 제주도에 강하고 많은 비가 내리겠습니다. 강풍과 함께 높은 물결에도 주의가 필요한데요. 자세한 날씨 기상센터 연결해서 알아보겠습니다.



임은진 캐스터?



<기상캐스터>



현재 제30호 태풍 참피는 타이완 동쪽 해상에서 북상하고 있습니다.



태풍은 일본으로 향하겠지만 월요일 늦은 새벽 제주에 가장 근접하겠는데요.



이에 따라 현재 남해상과 제주 해상으로는 풍랑특보가 내려져 있는 가운데 제주는 강풍과 호우특보 또한 발효 중인 상태입니다.



남해안과 제주는 모레(26일)까지 순간 풍속 초속 20m의 돌풍이 몰아치겠습니다.



현재 레이더 영상 보시면 충청 이남 지역까지 비구름이 뒤덮여 있고 제주는 시간당 8mm 정도의 비가 내리고 있는데요.



모레 아침까지 제주 산간에 최대 200mm 이상, 경남 남해안에도 100mm 이상의 많은 비가 집중되겠고 이들 지역은 시간당 20~30mm로 비가 세차게 쏟아지겠습니다.



오늘 낮 기온 확인해 보시면 서울 20도, 울산 19도로 평년과 비슷한 수준을 보이겠습니다.



해안가는 월요일 아침까지 비가 이어지겠고 다음 주 수요일에는 기온이 급격히 낮아질 전망입니다.



(임은진 기상캐스터)