장애인AG 세계 16위 휠체어럭비 대표팀, 1위 일본 꺾고 금메달

▲ 23일 일본 나고야시 아이치현 윙 아레나 카리야에서 열린 2026 아이치·나고야 장애인아시아경기대회 휠체어럭비 한국-일본 결승 경기에서 승리를 거둔 대한민국 선수들이 기뻐하며 포즈를 취하고 있다.

세계랭킹 16위인 한국 휠체어 럭비 대표팀이 세계랭킹 1위이자 개최국인 일본을 꺾고 아시안패러게임(장애인아시아경기대회) 사상 첫 금메달을 차지했습니다.대표팀은 23일 일본 아이치현 가리야 윙 아레나에서 열린 2026 아이치 나고야 아시안패러게임 휠체어 럭비 결승에서 일본을 53대 50(14-13 12-13 14-12 13-12)으로 제압했습니다.박우철(경북장애인럭비협회)과 이성희(충북장애인럭비협회)를 앞세운 한국은 하시모토 가쓰야를 앞세운 일본과 치열한 접전을 펼쳤습니다.전반을 26대 26으로 마친 대표팀은 3쿼터에 2점차 리드를 잡았고, 마지막 4쿼터 초반 수비 성공을 발판으로 격차를 4점까지 벌린 뒤 끝까지 리드를 지켰습니다.대표팀은 이번 대회 예선에서도 일본을 두 차례 꺾은 데 이어 결승까지 승리하며 일본과의 세 차례 맞대결을 모두 승리로 장식했습니다.지난해 일본에서 열린 휠체어럭비챔피언십에서는 일본에 패해 은메달에 머물렀지만, 1년여 만에 완벽하게 설욕에 성공했습니다.특히 한국은 2014년 인천 아시안패러게임 결승에서 일본에 패해 은메달을 차지했던 아쉬움도 털어냈습니다.2014년 처음으로 아시안패러게임에 데뷔한 휠체어럭비는 이번 대회에서 12년 만에 다시 정식 종목으로 돌아왔고, 한국은 처음으로 정상에 올랐습니다.휠체어럭비는 4명이 한 팀을 이뤄 공을 가진 선수가 상대 골라인을 통과하면 득점하는 스포츠입니다.선수들은 신체 기능에 따라 0.5점부터 3.5점까지 등급을 부여받으며, 코트에 출전한 4명의 등급 합계는 원칙적으로 8점을 넘을 수 없습니다.여성 선수가 출전하면 해당 선수의 등급에 따라 팀 전체의 허용 한도가 0.5점 또는 1점 높아집니다.신체 기능의 제약이 큰 선수들은 상대를 막거나 동료의 공격로를 확보하는 역할을 주로 맡고, 상대적으로 기능 제약이 적은 선수들은 공격을 이끌어 선수들의 조합과 조직력이 승부를 가르는 핵심 요소로 꼽힙니다.(사진=사진공동취재단, 연합뉴스)