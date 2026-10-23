[날씨] 기온 다시 올라…태풍 영향 오후부터 제주 등 '비'

오늘(23일) 아침에도 곳곳에서 추위가 나타났습니다.



그래도 추위는 오래 머물지 않겠고요.



낮부터는 다시 평년 기온을 웃돌겠습니다.



특히 일요일에는 서울의 낮 최고 기온이 24도까지 오르면서 평년 수준을 6도가량이나 웃돌겠습니다.



오늘 지역별 낮 기온 한번 자세히 살펴보겠습니다.



서울의 낮 최고 기온 21도, 대전과 대구 22도 예상됩니다.



한편 태풍 '참피'는 현재 타이완 남동쪽 해상에 위치해 있는데요.



우리나라에 직접적인 영향을 주지는 않겠지만, 간접 영향으로 오후에 제주 지역부터 비가 시작돼 밤이면 전남과 경남 지역까지 확대되겠고요.



내일이면 남부지방, 모레는 충청과 강원 지역까지 비구름이 확대되겠습니다.



특히 이번 비는 제주 지역에 강하고 많은 비를 뿌리겠습니다.



밤부터 내일 새벽 사이 시간당 20~30mm 안팎의 강한 비가 쏟아질 수 있어서 비 피해 없도록 대비 잘해주셔야겠습니다.



비구름이 지난 뒤로는 다시 추위가 찾아오겠습니다.



특히 수요일 서울의 아침 기온이 2도까지 뚝 떨어지면서 올가을 들어 가장 추운 날이 예상됩니다.



(안수진 기상캐스터)