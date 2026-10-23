'솔리다임' 미국 상장 전격 중단…SK하이닉스 주가 반등

<앵커>



SK하이닉스가 손자회사인 솔리다임의 미국 나스닥 상장 검토 작업을 중단하기로 했습니다. SK하이닉스 주가는 하락 출발했다가 반등을 시도하고 있습니다.



김혜민 기자입니다.



<기자>



"솔리다임은 자본시장 여건 등을 종합적으로 고려해 프리IPO와 기업공개에 대한 검토를 중단하기로 결정했습니다."



오늘(23일) 오전 SK하이닉스가 올린 공시입니다.



지난 8월 5일 SK하이닉스가 솔리다임 미국 나스닥 상장을 준비한다고 알려진 지 79일 만입니다.



SK하이닉스는 "최근 자본시장 여건과 주가 흐름 등을 고려할 때, IPO가 SK하이닉스와 기존 주주들에게 가장 유리한 선택인지 재검토할 필요가 있다고 판단했다"고 밝혔습니다.



솔리다임은 SK하이닉스가 2021년 인텔의 낸드플래시와 SSD 사업을 인수하며 출범한 회사입니다.



SK주식회사에서 SK하이닉스, 솔리다임으로 이어지는 다층적 지배 구조에서 솔리다임이 따로 상장하면 이익을 나눠야 하는 만큼 모기업들의 가치가 떨어질 수 있습니다.



앞서 금융위와 금감원 국정감사에서 "솔리다임의 중복 상장은 규제 대상"이라는 발언이 나온 데다 주주들의 거센 반발과 주가 하락이 결정적인 영향을 미친 것으로 보입니다.



SK하이닉스 주가는 장 초반 2% 넘게 하락하며 출발했지만, 이후 낙폭을 줄여 장중 반등하기도 했습니다.



어젯밤 미국 증시에서 인공지능과 반도체 관련주가 급락하고 국제 유가도 상승하면서 코스피 2%, 삼성전자가 3% 하락하는 것과는 대조적인 모습입니다.



증권가에서는 "외국인의 SK하이닉스 매도세를 되돌리는 데 영향을 줄 수 있을 것"이라며 "주주 가치 훼손 우려를 수용한 결정이라는 점에서 중복 상장에 따른 할인과 지분 희석에 대한 경계감을 완화될 수 있다"고 설명했습니다.



(영상편집 : 소지혜)

