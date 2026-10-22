서울 아파트 매매가격 상승세 3주만에 소폭 둔화…0.13%↑

▲ 서울 남산에서 바라본 아파트 모습

서울 아파트 매매가격 상승률이 직전 주 대비 소폭 둔화했습니다.세제 관련 정책 불확실성 영향을 받는 강남권 약세가 지속되는 가운데 중하위권은 상승세를 이어갔고, 경기남부 선호지역도 강세를 지속하면서 수도권 전체 오름세를 견인했습니다.오늘(22일) 한국부동산원이 발표한 10월 셋째 주(10월19일 기준) 주간 아파트 가격 동향에 따르면 서울 아파트 매매가격은 전주 대비 평균 0.13% 상승했습니다.상승폭은 0.03%포인트 줄어 3주 만에 축소됐습니다.부동산원은 "일부 지역에서는 하락 조정된 거래가 체결되는 가운데 정주 여건이 양호하고 수요가 이어지는 대단지, 역세권 및 중소형 등을 중심으로 상승하며 서울 전체로 상승했다"고 말했습니다.세제개편에 따른 보유세·양도세 부담 증가 가능성이 매도 압력으로 지속 작용하는 강남3구(서초·강남·송파구)에서는 약세가 계속됐습니다.서초구(-0.32%)는 전주 대비 낙폭을 0.05%포인트 확대했고 강남도 이번 주 0.31% 하락하며 11주째 내림세를 이어갔습니다.송파구(-0.13%)도 7주째 약세를 보였습니다.반면 성북구(0.36%), 서대문구(0.36%), 중구(0.35%), 도봉구(0.33%), 중랑구(0.31%), 강서구(0.27%), 관악구(0.27%), 금천구(0.26%) 등 중위권 이하 지역은 상승폭이 일부 축소됐으나 오름세를 유지했습니다.경기(0.26%→0.21%)도 전체 상승률은 소폭 축소됐으나 화성시 병점구(0.65%), 화성시 동탄구(0.57%), 안양시 동안구(0.56%) 등 남부권이 여전히 강세를 나타냈습니다.삼성전자 사내 주택자금대출 요인이 작용하는 수원 중심으로 경기남부 가격이 크게 오르면서 주변으로 '키 맞추기' 현상도 발생하고 있습니다.상대적으로 선호도가 낮은 의왕시가 이번 주 0.47%, 비규제지역인 군포시는 0.53% 오르며 높은 상승률을 기록했습니다.남혁우 우리은행 부동산연구원은 "수원을 포함한 경기남부 반도체 산업 배후의 인기 주거지역 강세가 지속되면서 임차 만기가 도래한 세입자들과 구매력이 낮아진 내 집 마련 수요자들이 인근 지역으로 이동해 가격 강세 현상이 확산하고 있다"고 말했습니다.인천은 0.02% 올랐고 수도권 전체로는 0.13% 상승했습니다.비수도권(0.01%)에서는 4대 광역시(0.00%)가 보합이었고 세종시(0.04%), 전남광주(0.03%), 7개 도(0.01%)는 상승했습니다.전국 매매가격은 평균 0.08% 올랐습니다.전국 아파트 전세가격은 전주 대비 평균 0.11% 상승했습니다.서울은 전세 수요가 견고한 대단지와 역세권 중심으로 0.16% 올랐습니다.대단지 입주 물량 영향이 있는 서초구(-0.10%)가 10주째 하락했고 강남구(0.12%)는 8주 만에 상승 전환했습니다.성북구(0.36%), 노원구(0.31%), 도봉구(0.28%), 중랑구(0.27%), 금천구(0.27%), 서대문구(0.24%), 관악구(0.21%) 등 중하위권은 상승세를 이어갔습니다.경기(0.18%)에서는 화성시 동탄구(0.57%), 성남시 수정구(0.50%), 수원시 영통구(0.39%) 등의 상승률이 높았습니다.인천은 0.13% 올랐고 수도권 전체로는 0.17% 상승했습니다.비수도권 전세는 평균 0.05% 올랐습니다.4대 광역시가 0.06%, 세종시는 0.27%, 전남광주는 0.02%, 7개 도는 0.03% 각각 상승했습니다.(사진=연합뉴스)