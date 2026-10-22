이태원참사 4주기 시민추모대회 24일 서울광장서 개최

▲ 지난해 10월 25일 서울시청 광장에서 이태원 참사 3주기 시민추모대회가 열리고 있다.

행정안전부는 10·29 이태원참사 4주기를 맞아 24일 오후 5시 30분 서울시청광장에서 시민추모대회를 개최합니다.행안부와 10·29 이태원참사 유가족협의회, 10·29 이태원참사 시민대책회의, 서울시가 공동으로 여는 이번 행사에는 한성숙 국무총리를 비롯해 정당·종교단체 대표와 시민 등 2천여 명이 참석합니다.지난해에 이어 외국인 희생자 유가족 10개국 30여 명도 정부 초청으로 함께합니다.'별들의 빛으로, 진실을 향해'를 주제로 열리는 추모대회는 희생자 160명의 이름을 부르는 호명식과 묵념, 추모사, 추모영상 상영, 외국인 유가족 인사, 추모공연 등으로 진행됩니다.이태원참사 희생자 추모위원회 위원장인 한 총리는 추모사를 통해 희생자와 유가족, 피해자에게 위로를 전합니다.재난참사 피해자 연대 대표도 추모사를 낭독합니다.가수 김사월과 이한철, 평화의나무 합창단이 추모공연을 하고 시민대책회의 대표 5인이 공동선언문을 낭독합니다.이에 앞서 이날 오후 1시 참사 현장에서 종교단체 기도회가 열리고, 서울광장까지 추모 행진이 이어집니다.오후 2시부터 서울광장에서는 추모 메시지 전시와 추모상징물인 보라별 접기, 기억 물품 제작 등 시민 참여 프로그램이 운영됩니다.방한한 외국인 유가족은 국내 유가족과의 소통행사, 희생자 모교 등 기억공간 방문, 내·외신 기자간담회에도 참가합니다.시민추모대회와 별도로 정부 공식 추모식인 '4주기 기억식'은 29일 오전 10시 29분 광화문광장에서 열립니다.윤호중 장관은 "시민 한 분 한 분의 참석과 마음이 유가족에게는 가장 큰 위로이자, 우리 사회를 더욱 안전하게 만드는 희망의 빛이 될 것"이라며 "많은 시민께서 현장에 함께해 따뜻한 위로와 기억의 마음을 전해 주시길 부탁드린다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)