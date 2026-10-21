오세훈 서울시장 "AI 시대 중장년 새 일자리 발굴하라"

▲ 오세훈 서울시장

오세훈 서울시장은 인공지능(AI) 확산으로 빠르게 변화하는 고용 환경에 대응해 중장년이 새롭게 진출할 수 있는 직종을 발굴하고, 실제 취업으로 이어지는 맞춤형 직업훈련을 강화하라고 지시했습니다.오 시장은 오늘(21일) 간부회의에서 "중장년 재취업은 매우 중요한 과제"라며 "중장년취업사관학교를 청년취업사관학교처럼 획기적으로 확대하고 AI 시대에 맞는 새로운 일자리를 적극 발굴하라"고 주문했습니다.이에 서울시는 중장년취업사관학교를 확대하고 25개 전 자치구에서 취업 지원을 받을 수 있는 체계를 구축할 예정입니다.앞서 3월 출범한 중장년취업사관학교는 총 113개 맞춤형 교육과정을 운영하며 경력 진단·상담부터 직업훈련, 기업 매칭까지 원스톱으로 지원하고 있습니다.서울시는 2030년까지 중장년취업사관학교를 계속 확대해 전 자치구를 포괄하는 '어디서나 30분 취업지원망'을 완성하겠다고 강조했습니다.시는 '서울런4050'으로 AI·디지털 직업 역량 강화와 재취업·창업, 생애 설계 등을 지원하며 중장년의 인생 2막·3막 준비를 돕고 있습니다.​​​​​​​(사진=연합뉴스)