뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

오세훈 서울시장 "AI 시대 중장년 새 일자리 발굴하라"

윤나라 기자
작성 2026.10.21 16:16 조회수
오세훈 서울시장이 7일 서울시청에서 열린 취임 100일 기자간담회에서 취재진의 질문을 받고 있다. (사진=연합뉴스)
▲ 오세훈 서울시장

오세훈 서울시장은 인공지능(AI) 확산으로 빠르게 변화하는 고용 환경에 대응해 중장년이 새롭게 진출할 수 있는 직종을 발굴하고, 실제 취업으로 이어지는 맞춤형 직업훈련을 강화하라고 지시했습니다.

오 시장은 오늘(21일) 간부회의에서 "중장년 재취업은 매우 중요한 과제"라며 "중장년취업사관학교를 청년취업사관학교처럼 획기적으로 확대하고 AI 시대에 맞는 새로운 일자리를 적극 발굴하라"고 주문했습니다.

이에 서울시는 중장년취업사관학교를 확대하고 25개 전 자치구에서 취업 지원을 받을 수 있는 체계를 구축할 예정입니다.

앞서 3월 출범한 중장년취업사관학교는 총 113개 맞춤형 교육과정을 운영하며 경력 진단·상담부터 직업훈련, 기업 매칭까지 원스톱으로 지원하고 있습니다.

서울시는 2030년까지 중장년취업사관학교를 계속 확대해 전 자치구를 포괄하는 '어디서나 30분 취업지원망'을 완성하겠다고 강조했습니다.

시는 '서울런4050'으로 AI·디지털 직업 역량 강화와 재취업·창업, 생애 설계 등을 지원하며 중장년의 인생 2막·3막 준비를 돕고 있습니다.

​​​​​​​(사진=연합뉴스)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
SBS 기자들의 생생한 특종이야기를 들려드립니다, 애프터 8 뉴스
윤나라 기자 사진
윤나라 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김용태
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지