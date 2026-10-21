행안부, 이태원참사 4주기 앞 피해 지원·추모 사업 누리집 개통

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▲ '10·29 이태원참사 피해구제추모지원' 누리집 화면

행정안전부는 10·29 이태원참사 4주기를 앞두고 피해 지원과 추모 사업 정보를 한데 모은 누리집(1029itaewondisaster.go.kr)을 개통했다고 밝혔습니다.누리집에서는 피해 지원 대상과 절차, 구비서류 등 유가족과 피해자에게 필요한 정보와 추모 사업 추진 현황과 행사 일정 등을 확인할 수 있습니다.관련 문의 사항을 등록하면 업무 담당자가 답변하는 1대1 맞춤 서비스도 이용할 수 있습니다.또 유가족과 피해자가 함께 의견을 나누는 공동 소통 공간과 유가족·피해자별 전용 소통 공간이 마련됐습니다.누리집은 외국인 유가족과 피해자가 이용할 수 있도록 영어, 중국어, 일본어, 러시아어, 페르시아어 등 5개 국어로도 제공됩니다.신기동 10·29 이태원참사 피해구제추모지원단장은 "유가족과 피해자가 궁금한 점을 더 쉽게 해결하고 소통하면서 참사 아픔을 치유하고 일상을 회복하는 데 도움이 되길 바란다"고 말했습니다.(사진=행정안전부 제공, 연합뉴스)