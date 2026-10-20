코스피 다시 3% 급락…우리만 왜 더 떨어지나

<앵커>



바닥을 찍고 반등하는 듯했던 코스피가 오늘(20일) 다시 급락했습니다.



인공지능 투자에 대한 우려와 유럽 정세 불안이 겹치면서, 투자 심리가 위축된 것으로 보이는데, 유독 국내 증시가 다른 아시아 증시보다 취약한 이유가 뭔지 김혜민 기자가 보도합니다.



<기자>



코스피가 이틀간 상승분을 모두 반납했습니다.



오전 한때 4.7% 하락하며 5,500선이 무너지기도 했습니다.



오후 들어서 일부 낙폭을 줄였지만, 3.7%, 215포인트 빠진 5,552로 마감했습니다.



SK하이닉스는 한때 7% 넘게 내리면서 118만 3천 원까지 떨어졌는데, 장중 120만 원 아래로 내려간 건 지난 4월 이후 약 6개월 만입니다.



어젯밤 저가 매수세에 힘입어 반등하던 뉴욕 증시는 AI 투자 수익성 우려가 다시 번지며 장 후반 상승폭을 줄였고, 그 여파가 우리 증시까지 넘어왔습니다.



[노동길/신한투자증권 연구원 : 한국(증시)에 대한 문제가 있다기보다 반도체에 대한 압축된 비중을 덜어내는 구간인 거 같고, 이 구간에서 사줄 주체가 있어야 하는데 수급이 좀 비어 있고….]



여기에 프랑스에서 벌어진 대규모 시위가 폭력 사태로 확산하면서 프랑스 국채 금리가 치솟고, 미국 국채 금리 상승으로 이어지면서 투자 심리를 위축시켰습니다.



일본과 타이완, 홍콩 등 아시아 주요 증시도 약세를 보였지만 코스피만큼은 아니었습니다.



우리 증시에서는 메모리 반도체 비중이 높은 데다, 특히 SK하이닉스의 경우 가전과 모바일 등으로 사업이 다각화된 삼성전자보다도 더 높은 변동성에 노출돼 있다는 분석입니다.



[이효섭/자본시장연구원 금융산업실장 : 창신 메모리의 기술 격차가 빠르게 줄어들고 공급도 빠르게 확대가 되면서 2028년도부터는 메모리 반도체 가격 상승세가 둔화할 가능성이 높다, 반면에 시스템 반도체의 경우에는 기술 격차가 여전하기 때문에 상대적으로 주가 하락세가 덜한 편이고요.]



이달 들어 코스피가 고점 대비 20% 넘게 폭락한 가운데, 증거금이 부족해 보유 주식이 강제로 팔리는 개인투자자들의 반대매매 규모는 5거래일 연속 500억 원을 넘겼습니다.



(영상편집 : 안여진, 디자인 : 김민영)