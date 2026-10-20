미 국무부, '에볼라 확진자 증가' 케냐 여행경보 격상

▲ 케냐 의료진이 에볼라 바이러스 확산을 막기 위한 조치의 일환으로 우간다에서 케냐로 입국하는 여행객들의 체온을 측정하고 있다.

미국 국무부는 에볼라 확진자가 늘고 있는 아프리카의 케냐 여행을 자제해 줄 것을 자국민들에게 당부하면서 케냐에 대한 여행경보를 격상했습니다.현지시간 19일 로이터통신에 따르면 케냐 주재 미 대사관은 이날 발표한 여행 경보에서 에볼라 확산으로 건강상 위험이 높아진 케냐 여행을 재고해 달라고 당부했습니다.미 정부는 케냐에 대한 여행 경보도 기존 2단계에서 3단계로 격상했습니다.경보 2단계는 여행 때 주의를 기울이라는 내용이지만, 3단계는 여행 재고를 주문하는 것입니다.여행 경보문은 또 "케냐 의료 서비스가 제한적이고 약과 의료 장비도 부족하다"며 시골 지역에서는 의료 시설을 이용할 수 없을 수도 있다고 경고했습니다.이번 조치는 콩고민주공화국(민주콩고)에서 발생한 에볼라가 케냐 지역으로도 확산하고 있는 데 따른 것입니다.이달 초 에볼라 첫 확진자가 나온 케냐에서는 지난 18일 에볼라 확진자 1명이 추가로 확인돼 전체 확진자가 8명으로 늘었습니다.민주콩고는 지난 5월 15일 에볼라 발병을 선언했습니다.이후 이달 16일까지 누적 확진자는 9천415명으로, 이 가운데 4천536명이 사망해 치명률은 48.2%로 파악됐습니다.민주콩고에 대한 미국 정부의 여행경보는 '여행 금지'에 해당하는 4단계입니다.민주콩고가 진원지인 이번 에볼라 바이러스는 지금까지 승인된 백신이나 치료제가 없는 에볼라 분디부조 바이러습니다.감염된 동물을 섭취하거나 감염된 사람이나 동물과 접촉하면 감염됩니다.에볼라는 발열·근육통·구토·설사 등을 유발하는 치명적 감염병입니다.(사진=AP, 연합뉴스)