솔리다임 '중복 상장' 논란…하닉 주주 설득은 어떻게

<앵커>



데이터센터용 저장장치를 만드는 SK하이닉스의 손자회사, 솔리다임을 둘러싸고 논란이 일고 있습니다. 내년 미국 시장에 상장할 것이라는 소식이 들리면서 중복상장이 아니냐는 지적입니다.



보도에 김혜민 기자입니다.



<기자>



지난 2021년 SK하이닉스는 인텔의 낸드·SSD 사업을 인수해 솔리다임을 출범시켰습니다.



미국의 중간 지주사 AI 컴퍼니를 통해 지배하는 손자회사로 데이터센터에 필요한 저장장치를 만듭니다.



외신들은 솔리다임이 상장을 총괄할 증권사를 선정하고 미국시장 입성을 추진 중이라고 전하고 있습니다.



솔리다임의 기업가치는 최대 1천500억 달러, 기업 공개를 통해 조달할 금액은 최대 150억 달러로 추산됩니다.



하지만 중복상장 논란이 불거졌습니다.



SK(주), SK스퀘어, SK하이닉스, AI 컴퍼니, 솔리다임까지 이어지는 지배 구조에서 솔리다임이 상장하면 5단계 구조에 상장사가 4곳이 됩니다.



솔리다임이 새 주식을 찍어 외부 투자자에 팔면 그만큼 이익을 나눠야 해 모기업들 가치가 떨어질 수 있습니다.



실제로 상장설이 처음 보도된 8월 초, SK하이닉스 주가는 하루 만에 10% 넘게 폭락하기도 했습니다.



이찬진 금융감독원장은 국정감사에서 솔리다임 상장은 중복상장에 해당한다고 말했습니다.



[이찬진/금융감독원장 : 중복 상장에 해당한다는 건 금융위나 금감원 저희 입장에서 다 판단하고 있습니다.]



중복상장에 해당하면 SK하이닉스 이사회는 주주 영향 평가와 주주 보호 방안 마련 등 5대 의무를 지게 되지만, 직접적인 주주 동의 절차가 필요한 것은 아닙니다.



블룸버그 등 일각에서는 모회사 자금 없이도 자체 투자금을 조달할 수 있다는 면에서 긍정적이라는 해석도 내놓고 있습니다.



[김광석/한양대 국제학대학원 겸임교수 : 외국인들도 해외에서 투자할 수 있기 때문에 기존 투자자에게는 주가 상승 여력을 빼앗는 효과가 있는 것이고요. 기업 입장에서는 자금을 더 많이 마련할 수 있는 수단은 될 수 있겠다.]



금융당국이 중복상장 해당 판단을 밝힌 만큼 기존 주주들에게 상장이 필요한 이유를 어떻게 설득시키느냐가 관건이 될 전망입니다.



(영상편집 : 안여진, 디자인 : 제갈찬·박천웅)