오세훈 시장 "박원순, 주택 공급 씨앗 뿌리 뽑고 제초제까지 뿌려"

▲ 오세훈 서울시장이 19일 서울시청에서 열린 서울시에 대한 국회 국토교통위원회 국정감사에서 위원 질의에 답하고 있다.

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오세훈 서울시장이 서울의 주택 공급 부족 원인을 놓고 책임론이 제기되자 박원순 전 시장 시절의 정비구역 해제를 농사에 비유하며 비판했습니다.오 시장은 오늘(19일) 국회 국토교통위원회의 서울시 국정감사에서 더불어민주당 장종태 의원이 오 시장 재임 기간 강남 외 지역의 주택 공급 실적이 감소했다고 지적하자 준비한 패널을 들어 보이며 반박했습니다.장 의원은 서울시와 국토교통부 자료를 분석한 결과 오 시장 취임 전후 월평균 준공 실적이 강남 3구에서는 11.5% 증가했지만, 나머지 22개 자치구에서는 43% 감소했다고 지적했습니다.인허가 실적 역시 강남 3구는 5.3% 감소한 반면 나머지 22개 구에서는 14.5% 줄었다며 "시장님 재임 기간에 왜 강남 밖의 인허가가 크게 줄었는지부터 설명해야 한다"고 따졌습니다.이에 오 시장은 "박원순 시장 때 389곳의 재개발·재건축 정비구역이 모두 억지스럽게 해제되면서 약 43만 호의 주택 공급 물량이 사라졌다"며 "5년 뒤, 10년 뒤, 15년 뒤에 순차적으로 사업시행인가나 관리처분인가, 이주, 착공, 완공 물량이 줄어들 수밖에 없었고 그 영향이 지금까지도 미치고 있다"고 답했습니다.오 시장은 "박원순 시장 때 완공된 물량의 인허가는 거의 70% 이상이 오세훈 1기 시절에 나갔던 것"이라며 "박 시장 때 인허가가 되거나 착공되고 진도가 나갔던 것은 전부 (제가 시장일 때) 시작했던 물량의 혜택을 본 것"이라고 주장했습니다.오 시장은 정비사업을 농사에 비유하며 전임 시정을 비판하기도 했습니다.오 시장은 "이런 비유를 드리고 싶다"며 "(제가) 씨앗을 뿌려 놓고 줄기가 올라오는 시점에 (서울시정이) 박 시장님께 넘어갔는데 그 뿌린 씨앗이 줄기가 돼 올라오는 걸 전부 뿌리 뽑아 놓고 제초제까지 뿌려 놓고 가셨다"고 말했습니다.오 시장은 "제가 다시 돌아와 또다시 밭을 일구고 씨앗을 뿌리고 줄기가 올라오는 단계"라며 "지금 진행되고 있는 재건축·재개발 정비사업이 계속 진행되려면 정부가 비료도 주고 함께 잡초도 뽑아 주셔야 한다'고 강조했습니다.오 시장은 국회를 향해서도 "많이 도와주시기를 바란다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)