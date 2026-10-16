"성불구 만들겠다"…집요한 스토킹 끝 전처 연인에 흉기 휘둘러

▲ 서울남부지방법원

이혼한 아내의 연인에게 흉기를 휘둘러 다치게 한 혐의로 재판에 넘겨진 50대 남성이 1심에서 징역형을 선고받았습니다.서울남부지법 형사합의12부는 오늘(16일) 특수상해와 스토킹처벌법 위반 등 혐의로 기소된 지 모 씨에게 징역 3년을 선고했습니다.40시간의 스토킹 치료프로그램 이수도 함께 명령했습니다.재판부는 "피고인이 (특수폭행) 피해자를 사실상 성불구로 만들겠다는 의도로 신체를 반복 공격했다"고 밝혔습니다.이어 "(전처인) 피해자에게 연락하거나 찾아오지 말라는 연락을 받았지만 주위를 배회하면서 범행했다"고 지적했습니다."피해자의 신체적 정신적 고통이 상당했을 것으로 보이고 죄질이 나빠 그에 상응하는 처벌을 내려야 한다"고 설명했습니다.지 씨는 지난 5월 19일 영등포구의 한 공원에서 전처의 연인을 흉기로 여러 차례 찔러 다치게 한 혐의를 받습니다.지 씨는 전처가 남성과 함께 있는 모습을 보고 화가 나서 범행을 저지른 것으로 조사됐습니다.당시 피해자는 성기와 가슴, 복부, 허벅지 등을 찔렸으나 생명에는 지장이 없는 상태로 알려졌습니다.(사진=연합뉴스)