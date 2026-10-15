서울교통공사노조, 노동쟁의 결의…"교섭 진전 없으면 파업"

▲ 서울교통공사

서울교통공사노동조합이 오늘(15일) 임금 인상과 인력감축 계획 철회 등을 요구하며 노동쟁의 발생을 결의했습니다.향후 교섭에 진전이 없을 경우 파업에 나설 방침입니다.서울교통공사노조는 이날 임시대의원대회를 열고 2026년 임금·단체협약 쟁취를 위한 노동쟁의 발생을 결의했다고 밝혔습니다.노조는 지난달 29일 제3차 본교섭에서 사측과의 교섭 결렬을 선언한 바 있습니다.노조의 핵심 요구는 임금 3.5% 인상과 2천212명 인력감축 계획 전면 철회, 부족 인원 1천313명 연내 채용, 공익서비스 비용 국비 지원, 현장 2인 1조 의무화 등입니다.노조는 사측이 서울시 협의와 조직 진단 등을 이유로 핵심 요구에 대한 구체적인 대책을 제시하지 않았다고 주장했습니다.이에 내일 서울지방노동위원회에 노동쟁의 조정을 신청하고 다음 달 2∼5일 쟁의행위 찬반투표를 실시하기로 했습니다.다음 달 6일에는 전국철도노동조합 등과 공동 기자회견을 열어 투표 결과와 향후 계획을 발표하고 내달 17일 조합원 총회를 거쳐 20일부터 준법투쟁에 돌입할 계획입니다.이후에도 교섭에 진전이 없으면 파업을 포함한 쟁의행위에 나선다는 방침입니다.노조는 "이번 쟁의 발생 결의는 단순한 임금 인상 요구가 아니라 대규모 인력감축을 막고 부족한 현장 인력을 충원해 노동자와 시민의 안전을 지키기 위한 결정"이라고 했습니다.(사진=연합뉴스)