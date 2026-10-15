[날씨] 쌀쌀한 아침 공기…오후부터 수도권·강원 비

오늘(15일)도 아침 공기가 꽤 차갑습니다.



현재 지도에 보라색을 띠는 일부 강원과 남부 내륙은 5도 이하, 서울을 비롯한 그 밖의 지역은 10도 안팎으로 기온이 낮아져 있습니다.



이에 서리가 내리거나 물이 어는 곳이 있어 농작물 관리에 유의하셔야겠습니다.



한편 오늘 오후부터 밤사이 북쪽을 지나는 기압골의 영향으로 수도권과 강원 내륙 지역에는 비가 조금 내리는 곳이 있겠습니다.



오늘 수도권과 강원, 제주는 구름 많겠고 그 밖의 지역은 대체로 맑겠습니다.



오전까지 동해안 지역은 너울이 강하게 밀려들겠습니다.



현재 기온 춘천이 5.5도, 대전 8.1도로 시작하고요.



점차 남풍이 불어들고 일사가 기온을 끌어올리며 오늘 한낮에 서울이 21도, 강릉, 대구, 광주 23도로 어제보다 1~4도가량 높겠습니다.



일요일 전국에 비가 제법 내리겠고요, 남부지방과 제주는 월요일까지 이어지겠습니다.



(박세림 기상캐스터)