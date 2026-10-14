울주군 공장 화재에 2차 국가소방동원령…"인명 피해 없어"

▲ 14일 울산시 울주군 온산읍 학남리 한 제조업체에서 불이 나 소방 당국이 진화 작업을 벌이고 있다.

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소방청은 울산 울주군 온산읍에 있는 화학물질 제조공장에서 발생한 화재에 대응하기 위해 2차 국가소방동원령을 발령했다고 밝혔습니다.이에 따라 부산·대구·경남에서 회복지원차 1대씩 총 3대가 추가로 동원되고, 중앙119구조본부는 대용량 방사시스템을 투입합니다.소방당국은 오늘(14일) 오전 9시 41분쯤 해당 공장에서 불이 났다는 신고를 접수하고 6분 만에 화재 현장에 도착해 진화 작업에 착수했습니다.이어 화재가 주변 공장으로 확대될 우려가 커지자 오전 10시 4분께 대응 1단계를 발령했고, 10시 17분께 1차 국가소방동원령을 내리고 부산·대구·경남에서 고성능 화학차 8대와 무인 방수차 1대 등 총 9대의 소방 차량을 동원했습니다.당국에 따르면 현재까지 확인된 인명 피해는 없으며 화재 당시 공장 안에 남아 있던 관계자 13명은 전원 대피했습니다.당국은 화재가 진압되는 대로 정확한 화재 원인과 피해 규모 등을 조사할 예정입니다.(사진=연합뉴스)