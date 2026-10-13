'삼전닉스' 계속 던지는 외국인…이유는?

<앵커>



최근 코스피 급락을 주도하는 건 외국인들입니다. 특히 삼성전자와 SK하이닉스를 많이 팔고 있습니다.



실적은 좋은데 왜 계속 던지고 있는지, 이어서 김혜민 기자가 전하겠습니다.



<기자>



외국인은 올해 코스피에서만 202조 원을 순매도하고 있습니다.



순매수를 기록한 달은 1월과 4월 단 2번에 그쳤고, 지난 5월부터는 5개월 연속 순매도세를 이어가고 있습니다.



특히 삼성전자와 SK하이닉스, 반도체 대형주 두 종목에 매도가 집중돼 있습니다.



지난달 외국인 순매도액의 76%를 차지할 정도입니다.



선진국 국채 금리의 상승으로 주식 투자 매력이 감소한 상황에서 AI 투자가 계속 확대될지, 메모리반도체 이익 상승이 계속될지에 대한 의구심이 영향을 미친 것으로 분석됩니다.



[허재환 연구원/유진투자증권 : 외국인의 매도의 강도로 보면 저희가 (매도)금액도 3배지만 시장의 규모를 생각하면 훨씬 더 큰 거죠. (타이완보다) 한 3~4배 이상.]



최근 원 달러 환율 하락도 외국인 이탈을 부추기는 원인으로 작용하고 있습니다.



원화가 강세일 땐 이전보다 환차익을 볼 수 있기 때문에 지금 코스피 6천, 7천 선에서 매도하더라도, 예전 코스피 8천, 9천, 환율이 1,500원대를 기록했을 때 매도하는 것과 마찬가지로 적지 않은 차익 실현이 가능하다는 겁니다.



다음 달 앤트로픽 상장 등으로 외국인 자금이 빠져 나갈 요인은 계속 생기는데, 삼성전자와 SK하이닉스의 자사주 매입은 마무리 단계입니다.



여기에 코스피를 지탱했던 개인 투자자들까지 미국으로 다시 눈을 돌리고 있습니다.



개인 투자자들은 이달 들어서만 미국 주식 21억 달러어치를 순매수해 지난 8월과 9월의 전체 미국 주식 순매수 규모를 벌써 뛰어넘었습니다.



지수가 5거래일 만에 13%, 1천 포인트 가까이 급락하면서 추가 하락에 대한 불안감도 있습니다.



[이효섭 실장/한국자본시장연구원 금융산업실 : 신용이나 아니면 레버리지를 써서 주식을 투자하셨던 분들이 이렇게 큰 손실을 보시면 이러한 손실이 반대매매로 출회돼서 주가 하락을 더 가속화 시키는 악순환이 나올 수가 있기 때문에 빚투를 하는 개인 투자자들은 주의하실 필요가 있습니다.]



현재 주가 수준은 일시적인 과매도 구간에 들어왔다는 평가가 많지만, 반등을 위해서는 고유가와 고금리를 유발하고 있는 지정학적 요인, 중장기 실적 상승에 대한 기대 등이 모두 필요한 상황입니다.



(영상취재 : 신진수, 영상편집 : 김종태, 디자이너 : 강윤정)